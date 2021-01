El PP acusa a Kichi y Vila de fracasar con el convenio de ADIF

El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, cree que Vila y Kichi han empezado esta semana a reconocer públicamente que el convenio firmado hace seis meses con ADIF para desatascar la plaza de Sevilla fue “un gran timo del gobierno Sánchez-Iglesias a la ciudad de Cádiz que ellos admitieron y rubricaron con un coste de 17 millones de euros para los gaditanos, que debían y deben pagar desde Madrid”.

“Que Vila se ponga ahora digno y diga que no va a esperar a que Marlaska anuncie la Comisaría en el entorno de la plaza de Sevilla no deja de ser el reconocimiento de ese fracaso. Se podía haber dado cuenta de que le estaban dando coba cuando firmó con ADIF, no ahora que han echado a Kichi de Podemos y ya tiene permiso para criticar al Gobierno de la nación”, señalado Juancho Ortiz en una nota de prensa.

El presidente popular recuerda que su partido ha presentado, entre el más de centenar de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, una para que se incluya la construcción de la Comisaría en la parcela que se ha contemplado en el anterior y en este convenio de Plaza de Sevilla: “Nuestra compañera y diputada por Cádiz María José García Pelayo preguntó hace más de nueve meses por la intención del Gobierno con la nueva comisaría y la respuesta fue que no está prevista hasta 2025, si no hay antes disposición presupuestaria y solar, lo que viene a ser el reconocimiento del abandono”.

“Hemos reivindicado y trabajado por una comisaría en condiciones y en ese lugar que es estratégico –junto a Bomberos, Guardia Civil y con salida al segundo puente, Extramuros y centro de la ciudad, siempre, desde que diseñamos esa operación. Y no debemos renunciar porque Sánchez e Iglesias tengan otras prioridades. Lo que puede hacer Vila y Kichi es sumarse a nuestra enmienda como Ayuntamiento de manera pública”, dice Ortiz.

Juancho Ortiz concluye lamentando este “nuevo fracaso de Kichi en lo poco que ha hecho. Le dijimos a Vila que desatascar Plaza de Sevilla no era asumir 17 millones de euros que no quería poner el Gobierno de Sánchez-Iglesias: ¿ahora se ha enterado que Adif e Interior dependen de ese mismo gobierno? ¿Ahora que Kichi manda arrearle a Podemos y a Izquierda Unida se ha enterado Vila que la Comisaría depende del mismo gobierno que le dio coba con ADIF? Es sinceramente muy vergonzoso comprobar que ni uno ni otro se mueven por el interés de los gaditanos, sino de los anticapitalistas de Kichi”.