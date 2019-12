El PP critica la falta del Himno Nacional en el Día de la Constitución

El Ayuntamiento de Cádiz organizó ayer un acto institucional para conmemorar el Día de la Constitución en su 41 aniversario. Una celebración que, según el grupo municipal del Partido Popular, "ha vuelto a quedar ensombrecida en nuestra ciudad".

Así, desde el PP gaditano consideran que "además de la excesiva sobriedad y falta de cuidado de un acto gris, sin ningún tipo de brillo, se ha vuelto a repetir, como en los últimos años, un hecho que no ha pasado desapercibido para nadie, como es la ausencia del Himno Nacional durante el izado de la bandera, como es obligatorio según el reglamento que regula este tipo de actos".

Tras la celebración de este acto, el portavoz del Grupo Popular, Juancho Ortiz, manifestó su "incredulidad" señalando que "nuevamente, el sectarismo de este alcalde y este equipo de Gobierno nos privan de un acto institucional necesario, y más en estos días, como es el izado de nuestra bandera y la interpretación de nuestro Himno, con el objetivo de honrar a nuestra Constitución y recordar que gracias a ella vivimos en una democracia, algo que algunos se empeñan día a día en olvidar".

Indicó que "ya son varios años en los que el actual equipo de Gobierno obvia la reproducción del Himno Nacional durante el izado de la Bandera, algo reglamentariamente obligatorio", añadiendo que "no se trata de pedir que suene el Himno o no, es que están obligados a hacerlo".

Para Ortiz, más allá de este aspecto, "el acto en sí es vergonzante: antes la bandera era izada por dos concejales con la solemnidad que merece, ahora lo hace un funcionario con un taladro en un acto de cinco minutos".

Por último, desde el Grupo Popular quisieron recordar que "el alcalde debe serlo de todos y lo mínimo que se le exige es el respeto. Lo que ha hecho esta mañana es adueñarse de los símbolos de todos los españoles". Juancho Ortiz achacaba este hecho "al sectarismo de José María González", afirmando que "no sabemos si en esta ocasión este olvido al no reproducir el Himno, de carácter obligatorio, lo van a achacar a un error humano como hicieron con su ausencia en el pregón de la Navidad. Ciertamente, no se trata de errores sino de un intento de ocultar su sectarismo y una triste realidad: no gobiernan para todos".