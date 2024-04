El PP de Cádiz valora que la Junta impulse 21 nuevas titulaciones en la UCA

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria del PP de Andalucía, Pilar Pintor, ha destacado hoy el “impulso” de la Junta de Andalucía a la UCA que ampliará su oferta durante el próximo curso 2025-2026 con 21 nuevas titulaciones “adaptadas a las nuevas especialidades laborales y a las nuevas tecnologías, lo que permitirá mejorar la empleabilidad de los jóvenes”.

Pilar Pintor ha valorado que “tras más de una década con la oferta universitaria congelada, los jóvenes andaluces y gaditanos verán incrementada las titulaciones de doctorados, grados y másteres pudiendo optar así a una mayor variedad de opciones educativas, a la vez que se acaba con las disfunciones en la enseñanza universitaria que no estaba adaptada a las necesidades actuales de nuestro mercado laboral”.

En concreto en la provincia de Cádiz las nuevas titulaciones de la UCA se concretan en cuatro grados (Educación Social, Ingeniería en energías renovables, Economía Azul sostenible y Logística y Transporte) , 14 másteres (Clínica y Epidemiología de las enfermedades emergentes, Derecho del Vino, Derecho Digital ,Dirección de Proyectos, Diseño Industrial e Innovación , Humanización y Ética de la Salud, Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social , Gestión y Logística Portuaria, Gestión Sostenible de Empresas, Master Degree in Applied Phycology, Master in Nature Based Solutions in Productive and Natural Ecosystems, Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno, Seguridad y Protección Marítimas y Sistemas de Refrigeración y Climatización Sostenibles) y tres doctorados (Investigación y análisis del flamenco , Doctorado internacional conjunto en Ciencias y Tecnología Marinas y Marítimas y Marketing e Investigación de Mercado). Además de la UCA, la nueva oferta universitaria pública en toda Andalucía se amplia a 184 nuevas titulaciones.

La parlamentaria popular ha señalado igualmente que la Junta ha aceptado el 100% de los nuevos títulos propuestos por la Universidad de Cádiz “lo que evidencia la capacidad de diálogo y compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno para planificar un nuevo mapa universitario acorde a las necesidades del actual mercado laboral y los intereses de los jóvenes, con más oportunidades de formación y de elegir su camino hacia el futuro”.

“Tras más de una década de parálisis, el gobierno de la Junta está haciendo una fuerte apuesta por recuperar la competitividad de la universidad pública andaluza y lo hace tanto ampliando la oferta académica como con un esfuerzo inversor destinando un 23% más de presupuesto para el sistema universitario público. En cinco años el gobierno de Juanma Moreno ha situado a los jóvenes en el centro de sus políticas para garantizar sus posibilidades de empleabilidad y su futuro y logrado con su gestión que nuestro sistema universitario de un salto cuantitativo y cualitativo” ha concluido.