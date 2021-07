El PP de Cádiz quiere recuperar la placa y el busto de Pemán en su casa natal

El Partido Popular quiere que la figura de Pemán siga siendo visible en su casa natal de la calle Isabel La Católica. Y por ello, anuncia una moción que presentará al pleno del viernes para devolver a su fachada la placa de Vassallo y al patio interior el busto que el Ayuntamiento retirara el pasado año, entendiendo a José María Pemán “como símbolo de concordia entre los españoles”.

“La moción que hemos presentado se ha hecho para que todos los grupos puedan apoyarla, porque habla de reconciliación y del valor del escritor gaditano como figura destacada en la Cultura de Cádiz y en la transición española, y ahí no deberían existir aristas. Es evidente que si se quiere podemos volver a encontrar puntos de confrontación, pero no es la voluntad de este grupo, y sobre todo esa no es la voluntad de los gaditanos que se han pronunciado claramente en contra de la retirada de elementos que homenajeaban al escritor, al promotor de la cultura en Cádiz y no ningún hecho de la guerra o la represión”, ha explicado el presidente del grupo, Juancho Ortiz.

En concreto, el PP pedirá el viernes que además de la recuperación del busto y de la placa de su casa natal “se estudie la fórmula de rendir homenaje permanente a la reconciliación de los españoles que en Cádiz encarnó el abrazo que Pemán y Alberti protagonizaron en la Plaza de San Antonio en 1981”. Propuestas que los populares aseguran que cuentan con un amplio respaldo institucional y ciudadano, citando a la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, el periódico ABC o la cofradía del Nazareno; así como “muchas otras que han solicitado expresamente no aparecer con su nombre en esta propuesta para evitar el señalamiento político y social que el actual equipo de gobierno hace a todo aquel que no comulga con sus ideas”.

A esos apoyos quiere Juancho Ortiz que se sume también el PSOE, a cuyo grupo llama especialmente a “detener el escarnio municipal a Pemán, unas actuaciones con las que tantos socialistas gaditanos se han sentido molestos y que no responde al espíritu de consenso que el PSOE, junto a otros partidos, construyó en los años de la transición con mucho esfuerzo y con ideas muy claras”. “Tenemos confianza en que todos los grupos harán un esfuerzo para que terminemos con esta sinrazón revisionista en la que solo priman las ganas de confrontar entre gaditanos”, asevera Ortiz