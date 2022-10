Muere a los 96 años el padre dominico alcalaíno, Fray Vicente Díaz Rodríguez

Aunque ya conocía la noticia del fallecimiento de Fray Vicente Díaz Rodríguez, la detallada y oportuna conversación que acabo de mantener con el amigo común Andrés Moreno Camacho me ha actualizado una serie de informaciones y me ha revitalizado una cadena de sentimientos que guardaba en mi memoria sobre la calidad humana, la estatura intelectual, los valores evangélicos y las vivencias religiosas de este dominico.

Era un hombre bueno que, además de una intensa vida interior, conjugaba con ejemplar sabiduría, la dedicación al estudio teológico y la entrega a la predicación, impulsado siempre por su amor a Jesús, a María, a su familia, a sus hermanos dominicos y, por supuesto, a su pueblo. En las diferentes ocasiones que conversé con él me repitió casi con las mismas palabras que, incluso durante los últimos años de su ancianidad, se seguía nutriendo con sus raíces alcalaínas.

Estoy muy agradecido –me decía- a los maestros que, he tenido en las diversas universidades, a los priores de los conventos en los que he vivido y, por supuesto, a los hermanos religiosos con los que he convivido, pero todas estas experiencias me han servido para seguir ahondando en las semillas que mi familia me sembró y en las primeras experiencias que viví en mi pueblo. Me explicó que su manera de hablarle a la Virgen era la misma que había aprendido en su niñez cuando, acompañado de sus padres, visitaba a Nuestra Señora de los Santos.

Su testimonio ejemplar, su sencillez, su cordialidad, su laboriosidad, más incluso que sus elocuentes palabras, han resonado en muchas conciencias como llamadas amables para que vivamos los valores evangélicos más importantes como la humildad, la fortaleza, la esperanza, la generosidad y, sobre todo, la caridad, sí el auténtico amor solidario y fraterno. Con su hermano Pepe, con su hermana, religiosa del Beaterio, con todos los dominicos y con los paisanos amigos, somos muchos los que nos sentimos agradecidos por su ejemplar vida, y pena por su fallecimiento./josé antonio hernández guerrero