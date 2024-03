Muere Carlos Díaz: Teófila Martínez habla de "gran pérdida por un gran político y una gran persona"

La ex alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, que fue la sucesora del socialista Carlos Díaz al frente de la Alcaldía en 1995, ha expresado a este periódico su pesar por la muerte del ex regidor gaditano, ha destacado su buena relación con él, su entrega a la ciudad durante sus 16 años como alcalde y su condición de "gran político y gran persona". Teófila Martínez hace un llamamiento a los gaditanos a "no olvidar" a Carlos Díaz.

"Sabía que estaba delicado desde hace tiempo, y me alegraba cuando me daban noticias de que mejoraba. Cuando me he enterado de su muerte este mediodía, he sentido una gran pena porque tenía muy buena relación con él, fue conmigo muy cariñoso, nos respetamos mucho, era muy generoso. Era un señor, un gran político con los que da gusto hablar. No tuve que debatir nunca con él, pero me hubiera gustado. Hubiera sido muy aleccionador", explica la ex alcaldesa popular.

"No sé cómo expresar -continúa Teófila- lo que significa para una ciudad la pérdida de un alcalde que estuvo 16 años y que trabajó con todo su corazón por mejorar la ciudad en tiempos de los primeros ayuntamientos democráticos. Estaba todo por hacer; por un lado, que también yo fui concejala en esa época, era apasionante porque aprendías al mismo tiempo que ponías en marcha todo aquello que trajo consigo los ayuntamientos democráticos. Cuando le dieron la distinción como hijo adoptivo de la ciudad, me alegré muchísimo porque fue un reconocimiento más que merecido".

Recuerda Teófila aquel breve acto en el despacho de alcaldía en el que se produjo el traspaso de poderes: "Fue muy amable siempre. Recuerdo que me recibió como candidata y como diputada, y siempre tuve una buena relación con él personal y políticamente. Para mí eran momentos también muy vertiginosos".

Se muestra convencida la actual presidenta de la Autoridad Portuaria que los sentimientos entre ella y el primer alcalde de la democracia fue recíproco: "Siempre encontré en él mucho afecto, mucho respeto, que creo que era mutuo. Fue para mí un honor proponer al Pleno que le pusiéramos su nombre a una plaza. Fue todo muy natural porque él era un político y una gran persona que se merecía ese trato natural, normal, de tratarle con afecto. Siempre que podía venía como ex alcalde a los actos más relevantes de la ciudad".

"Es una gran pérdida para la ciudad. Espero que los gaditanos no olvidemos nunca lo que hizo por la ciudad en tiempos tan difíciles. Yo no lo voy a olvidar; ni su trato afable, ni su trato respetuoso, su generosidad, siempre con esa sonrisa. Era enternecedor", dice la ex alcaldesa popular.

Y sigue recordando Teófila Martínez con cierta añoranza su relación con el ex regidor fallecido: "La última oportunidad que estuvimos de estar juntos fue en la boda de Juan Manzorro, que fue muy entrañable y lo pasamos muy bien. Coincidíamos mucho en los actos de la peña La Estrella, y eran momentos muy amables, muy deseados. Estar con una persona así, cuando estás en la vorágine de la política, cuando coincides con una persona de otro partido político pero que tiene ese talante, esa generosidad y esa amabilidad era un regalo. Estar con él era un regalo, me cargaba de energía positiva con la política".

"Lo siento muchísimo. Un abrazo muy fuerte a su mujer y sus hijas, y mi pésame al Partido Socialista por esta gran pérdida", concluye Martínez.