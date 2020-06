El Millonario cuelga el cartel de 'Se vende'

Uno de los negocios más típicos de Cádiz, quizá el más conocido y querido de ese comercio añejo que poco a poco se ha ido perdiendo en la ciudad, El Millonario, se vende. Su propietario, Ramón Gómez, ha decidido dar un paso adelante para cerrar el establecimiento y ha colgado el cartel en su atestado escaparate.

Desde hace un par de semanas este anuncio llama la atención en su local en la calle Barrié, aunque Ramón tiene claro que el cierre no será inminente. "Me jubilo dentro de cuatro años, pero me gustaría poder retirarme antes, por eso voy preparando el terreno, aunque tengo claro que no se va a vender pronto".

Ramón cuenta que vende el local y todos los artículos que tiene dentro, por si algún emprendedor quiere seguir con el negocio y se lamenta de cómo le ha afectado la pandemia. "Entre la crisis por el coronavirus y que la cosa últimamente estaba flojita, me está costando mantenerme", asegura.

Este negocio tan señero abrió sus puertas en el año 1982 en la calle Barrié tras inaugurar su otra tienda diez años antes en la calle Compañía. Su padre, a quien denominaban 'El millonario' -"por lo que vacilaba de dinero", cuenta Ramón, fue el que dio nombre a ambos comercios.

Ahora su hijo y heredero dice sentir "mucha pena" por dejar de realizar un trabajo que considera "cómodo y agradable por el trato con el público. Me siento muy querido en Cádiz", confiesa, mientras hace cuentas sobre cómo podría mantenerse si vende pronto el local.