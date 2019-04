En el Registro Auxiliar de la Universidad de Cádiz en Jerez presentó su candidatura a rector Miguel Ángel Pendón, que también estuvo acompañado de su equipo de trabajo. El catedrático de Derecho Mercantil isleño reconoció su objetivo principal si obtiene el cargo de rector será “atender al personal de la Universidad de Cádiz. Los profesores han estado sometidos en los últimos años a una gran tensión debido a unos recortes extraordinarios, lo mismo se puede decir del personal de administración y servicios. La institución ha ganado en excelencia pero ahora hay que consolidarla por un personal contento y satisfecho, buscamos que su actividad sea también una apuesta por la excelencia”.

Pendón admite que en los últimos años, “hemos visto cómo se implantan títulos a costa del esfuerzo de muchas personas; cómo las infraestructuras no se han atendido a tiempo y se ha deteriorado el patrimonio de la Universidad y hay que recuperarlo; ha habido oportunidades, acciones de internacionalización que no se han consolidado del modo previsto; y cómo la transferencia, que es una gran oportunidad, hay que potenciarla todavía más, como el compromiso con el entorno. En definitiva, nuestros enfoques no se deben sólo de propósitos, sino que nacen de realidades que hemos venido afrontando durante años”.

De su equipo de trabajo, resaltó que se trata de una candidatura “formada desde la experiencia, gente contrastada y comprometida. Es una candidatura envidiable”.Sobre sus planteamientos como rector avanzó que habrá “medidas específicas de carreras profesionales para cada uno de los sectores de personal, tanto para el Personal Docente y de Investigación como Personal de Administración y de Servicios, va a haber mucha atención a los alumnos. Ha habido una época en la que las aulas, las dependencias, las becas no han sido suficientes. Hay renovar equipos, edificios, hay que conectarse con la empresa, con la industria, con perfiles únicos de la universidad”.

El candidato por #ConstruyendoUCA considera que, lejos de que la disgregación de la UCA en sus cuatro campus sean “una minusvalía, como algunos lo han calificado”, es “una oportunidad que ha vertebrado la provincia, ha traído riqueza intelectual , riqueza económica, movilidad de alumnos, de profesores, especialización… son elementos imprescindibles”, aseguró Pendón.

Preguntado por el caso concreto del Campus de Jerez, Miguel Ángel Pendón recordó que este campus tiene en gestión algunos grados, como el de Comunicación, “con una formación muy especializada que se está impartiendo en la Facultad de Ciencias Sociales”, o algunos másteres para la Facultad de Derecho que se tienen que implantar, como es el caso del de ‘Protección jurídico-social de personas y colectivos vulnerables’ por los que debe apostarse.

Del mismo modo, considera que “muchas de las facultades de Jerez deben tener más vinculación con el mundo de la empresa y de la industria”. Asimismo, y en relación a las infraestructuras pendientes del Campus de Jerez, Pendón puso de manifiesto carencias a “solucionar aularios insuficientes o la biblioteca que debería crecer más y, “por supuesto, una mayor implicación social de la universidad con su ciudad de acogida y con su cultura”.