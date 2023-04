Los mayores de Cádiz desafían la brecha digital: "Como no sé escribir ni leer, escribiendo en WhatsApp aprendo"

Las nuevas tecnologías están más presentes que nunca pese a que su uso y funcionamiento puede ser, en ocasiones, un problema. Sobre todo para los más mayores. Ante este dilema, desde la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz han organizado un curso gratuito para que aquellas personas menos hábiles con las nuevas tecnologías aprendan paso a paso cómo realizar tareas cotidianas como hacer una videollamada o enviar un mensaje de voz.

Con la llegada de la pandemia, el teléfono se ha vuelto imprescindible para estar conectados con familiares y amigos. Entre los más mayores, pasar de un móvil clásico con tapa con el que solo poder realizar llamadas telefónicas a un teléfono inteligente con miles de funciones ha supuesto un problema. "Este móvil me lo han comprado nuevo, pero hija yo no sé manejar esto, a ver si hoy me enseñan", confiesa Carmen, una mujer de 82 años.

Pese a que existe la idea de que la brecha digital afecta en su totalidad a personas mayores, este estereotipo social está cada vez más en duda. La mayoría de personas de la tercera edad tienen teléfono móvil y lo usan a diario, como es el caso de los presentes en este curso. Aunque personas como Carmen reconocen que "el móvil me mira a mí y yo lo miro a él", las ganas de aprender a manejar el móvil no se pierden ya que se ha convertido en una necesidad.

Juan, experto en telecomunicaciones, ha sido el encargado de resolver las dudas sobre el modus operandi de aplicaciones básicas como SMS o WhatsApp. Aunque estos mayores cuentan con conocimientos básicos sobre Internet, Wi-Fi, modo avión y los colores que marcan que están activados, aún no eran conscientes sobre los pasos para comprender en profundidad cuál es la mejor forma de sacar provecho del teléfono móvil.

A través de una explicación con el menor número de tecnicismos posible y la inclusión de ejemplos habituales como el temporizador de una lavadora o el encendido de un termo, estos mayores han podido tomar consciencia de la importancia del móvil. En el caso de Loli, el móvil es vital para estar conectada con sus hijas, sobre todo con la más pequeña: "No lo apago, porque necesito escucharlo. Como tengo mi hija afuera, tú sabes, por si me manda un WhatsApp o algo. Ayer salió a las ocho para Madrid y no llegó hasta las tres de la madrugada conduciendo, así que siempre lo tengo al lado".

Las videollamadas se han convertido en un imprescindible para ellos. Por dicho motivo, Juan les ha explicado en profundidad cómo realizarla tanto individual como grupal, aunque algunas de las presentes no sean muy amantes. "La verdad porque es que da coraje, que te coja en pijama, sin avisar ni nada, pero bueno. El otro día mi hermana me envió una videollamada cuando estaba en el aseo y le digo: ¡Vaya guapa! No tenías momento en el que avisarme", reconoce Loli.

Después llega el turno para los mensajes de voz, que pese a que su sencillez no convence a todos. Para Carmelina escribir en WhatsApp le permite aprender a leer y escribir de una forma única como nunca ha podido hacerlo: "Como no sé escribir ni leer, pues escribiendo en WhatsApp aprendo. Por ejemplo pongo "bueno", y como me sale el corrector pues aprendo como se escribe bien "bueno". Me es más útil".

La realización de estos cursos permite comprender una nueva realidad, en la que los mayores también desean aprender y estar al día de los avances tecnológicos.