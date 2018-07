Mascotas con más espacio

Las obras para la instalación del primer parque canino en el centro de Cádiz comenzaron hace unos días. El paseo de Santa Bárbara, lugar dónde muchos gaditanos pasean a diario y dónde otros muchos lo hacen con sus perros, ha sido el lugar elegido para levantar este parterre. Este tipo de parque, que tanto éxito tiene en en el foso de Puertas de Tierra, está generando algo de controversia en la zona. "No veo normal que el ayuntamiento ponga este lugar para que los perros hagan sus necesidades, cuando esta es una zona muy bonita de Cádiz", comenta Manolo, un joven que suele correr todas las mañanas por el paseo y que opina que se debería de dar mayor preferencia a las personas que andan por esta zona.

Las obras, impulsadas desde la Delegación de medio ambiente del ayuntamiento, se están llevando a cabo en una zona espaciosa junto al teatro Pemán del Parque Genovés, más allá del mirador de Santa Bárbara.

Las obras implican una inversión de 38.599 euros y el plazo de ejecución es de un mes

Desde el ayuntamiento, aseguran que debido al número de personas que van con sus mascotas por la zona, el paseo es el lugar idóneo para levantar el parque. Al preguntar al dueño de un perro por ello, niega con la cabeza. "Teniendo ahí un Pemán (el teatro) muerto de risa, y descuidado... Deberían de hacerlo ahí" defiende, "además con la cantidad de indigentes que ensucian este sitio". Paco es vecino del centro, y siempre lleva a su perra por el paseo. A él no le parece bien la idea de levantar un "parterre tan chico dónde seguro que no caben los perros". A la crítica se unen dos mujeres que no dudan en reprochar el mal estado del teatro y la cantidad de indigentes que hay en la zona. "Hacen sus necesidades, dejan todo hecho un asco, y luego me echan a mí por llevar al perro", comenta Paco, afirmando que estaría de acuerdo con un parque canino si se hiciese "con sentido" y en otro lugar. Una de las señoras que se encuentra en la misma línea que Paco, también opina que debería de hacerse en otro sitio como el Teatro Pemán. Ella no tiene perro, pero considera que "el ayuntamiento podría gastarse el dinero en otras cosas más importantes para nuestra ciudad".

Pero no sólo hay opiniones en contra. También hay personas que se posicionan a favor de esta iniciativa y que la aplauden. Muchos de los ciudadanos con o sin perro que usan esta vía pública ven con buenos ojos que, al igual que ocurre en otros puntos de la ciudad, haya un parque para canes en el centro de la ciudad. Unos por que se "libran" de tener que pasear al lado de perros, y otros por no poder llevar al perro con total libertad. "Yo vengo de la zona de Puertatierra, y estamos muy satisfechos", comenta Andrés, que va acompañado de su pastor alemán y que es usuario de los dos parques caninos de su zona. "Esta es la zona en la que menos se molesta a la ciudadanía, creo yo", apostilla. A otra chica que pasea con su perro habitualmente por este lugar le agrada la idea de que por fin haya un parque para perros por aquí, ya que "para los que vivimos en el centro es un rollo tener que ir hasta la otra punta de la ciudad para pasearlos y que puedan jugar" dice. Muchas de estas personas que acuden a esta zona con sus canes aseguran se ven beneficiados con esta medida, ya que afirman que antes eran echados de otros parques del centro cuando iban con los animales.

Se prevé que el parque cuente con varios elementos pensados para los animales, como una fuente para el uso exclusivo de estos, un dispensador de bolsas, contenedores de basura, señalética y varios bancos para los dueños. Todo estas obras implican una inversión de 38.599 euros y el plazo máximo para la ejecución de las mismas es de un mes.

Las obras, iniciadas por el Ayuntamiento de la mano de la Delegación de medio ambiente, llevan ya dos semanas realizándose y son muchos los curiosos que se paran para enterarse de qué es lo que se está instalando en la zona y está generando opiniones contrapuestas respecto a que se construyan estos parques para perros en el centro.

Y es que éste no va a ser el último parque canino que se haga en Cádiz. El consistorio anunció que también se construiría otro más fuera de las Puertas de Tierra, exactamente en la plaza de Santa Ana. Este parque previsto en la barriada de La Paz contará con un presupuesto que rondará también los 40.000 euros. El propio ayuntamiento, que ya ha comunicado que se hará en colaboración con la asociación de vecinos, defiende que se construirá con la idea de cubrir las necesidades de los dueños de perros de esta zona. Como los construidos en las Puertas de Tierra y el que se hace ahora en Santa Bárbara, este futuro parque contará con la nivelación del terreno y con el vallado del recinto, además de otros elementos como fuentes, de acero inoxidable, bancos o dispensadores de bolsas. Viendo cómo ha respondido la ciudadanía al que se está haciendo en Santa Bárbara, seguramente, el proyecto de parque no dejará a nadie indiferente.