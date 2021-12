Martín Vila pide que no se criminalice a las personas sin hogar

El Ayuntamiento ha procedido a la limpieza de los fosos del pelícano, junto a las murallas de la Puerta de Tierra, que está considerado como monumento nacional. Tras el reportaje que este periódico ha publicado por la acumulación de basura en la zona más pegada a la muralla causada por el número de personas sin hogar que se encuentran allí radicadas, los servicios de limpieza han procedido a la retirada de una buena parte de la basuras, aunque los sin techo siguen pernoctando allí, pese a que la publicación fue minimizada desde el propio equipo de Gobierno.

Cabe recordar que en el otro lado de la muralla, la que ya está en el casco histórico, se procedió hace unos meses al vallado para la entrada al recinto, un lugar en el que de un extremo a otro estaba lleno de personas sin hogar, que pernoctaban en las bóvedas.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Martín Vila, señaló que el vallado “no se llevó a cabo para echar a nadie de allí sino que se hizo por una cuestión de protección monumental e, incluso, teníamos requerimientos en la mesa donde nos obligaban a tomar este tipo de medidas”.

Vila dijo que prefería poner el énfasis “en todo el trabajo que estamos realizando, especialmente desde la Delegación de Asuntos Sociales, para favorecer la inclusión de la personas sin hogar”.

El edil de Adelante Cádiz mostró su desagrado “cuando se trata de poner a las personas sin hogar como si fueran ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría. Son personas como cualquier otro que por vicisitudes de la vida se han visto en la tesitura del sinhogarismo”.

Entre las acciones que se han ido llevando a cabo, Martín Vila enumeró, por ejemplo, las jornadas que recientemente se han celebrado con la presencia de personas sin hogar para favorecer su empadronamiento; la cesión de viviendas a asociaciones que trabajan con personas sin hogar para favorecer su inclusión, que se ha hecho por parte de la empresa municipal Procasa; la apuesta por mantener los recursos habitacionales que ya existían, tanto los propios como los externos; como la puesta en marcha del Centro Fermín Salvochea en la antigua jefatura de la Policía Local, que ahora se encuentra en obras para ampliar sus servicios.

Vila insistió en que “en vez de mandar a las personas sin hogar a otros lugares donde no se les vea, nosotros queremos hacer énfasis en la inclusión, aunque no es una tarea sencilla, y no desde la criminalización de este colectivo”.

Estas labores de limpieza se realizan de manera regular, como las que llevan a cabo en los bajos del balneario de La Palma en la playa de La Caleta. Allí, se desaloja a todas las personas sin hogar, se hacen las labores de limpieza y después se vuelven a instalar.