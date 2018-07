"La presión te ayuda a tomar decisiones más claras"

Marta Soto está en racha. La joven cantante y compositora onubense publicará el 31 de agosto su primer disco, Míranos, que irá además acompañado de un EP de cinco temas acústicos, sus primeras composiciones, para los fans que reserven este debut antes del 31 de julio a través de la web www.martasotooficial.com. La artista, previamente, utilizó las armas de la generación millennnial y a través de la plataforma YouTube comenzó a subir versiones de temas muy conocidos, llamando la atención de nombres como Alejandro Sanz o Pablo Alborán. Mañana se presenta en directo en el escenario Lounge Sancti Petri del Concert Music Festival, a las 22.30 horas.

-Su primer disco se publica el próximo 31 de agosto pero viene usted dando guerra desde antes. Para quien no la conozca aún ¿quién es Marta Soto?

-Soy una chica de Punta Umbría que quiere compartir su música, su sueño, y que se siente muy agradecida por todo lo que le pasa.

-Ese título también podría ser un toque de atención a la industria discográfica. Un "míranos" dirigido a artistas andaluces con gran sensibilidad que triunfan hoy como Vanesa Martín, Pablo Alborán o Pablo López. Quizá otra forma de hacer música alejada de lo que se espera de los talentos de aquí. ¿Se siente identificada con ellos?

-No lo había visto de esa forma, la verdad. Sí, por supuesto, me siento muy identificada, todos me tocan muy cerca. Al final creo que todo parte de la raíz del cantautor, de canciones que duelen y se comparten con el público sin caretas. El título del disco se refiere a que todos los temas están escritos por alguien, con mensajes dirigidos a una persona en concreto. Cada tema tiene detrás una historia.

-El nuevo álbum de Malú cuenta con su firma en Oye y Desprevenida. Cuando compone para otros ¿qué aspectos tiene en cuenta?

-Son dos temas míos, que hablan de mí, pero los vi muy acordes a lo que buscaban para Malú. Aunque componga para otros artistas, son historias mías, personales, y lo más importante es transmitir a través de esas canciones.

-Y para su disco ¿había mucha presión detrás comprobado que su música se ha hecho viral o se lo ha tomado con calma?

-La presión debe de estar, tiene que ser así porque también te ayuda a tomar decisiones más claras, junto a un equipo de profesionales que te asesoran para elegir el repertorio. El proceso es productivo.

-¿Cómo se lleva ese éxito?

-Es un regalo poder cantar para gente que coge su coche y va a verte a un concierto, que se queda dos horas contigo. Llegas a una sala y desconectas del mundo. El éxito, hasta ahora, no tiene ninguna contraprestación.

-De este álbum ¿cuál es su canción fetiche?

-Hay muchas muy especiales. Diría que Miénteme a la cara por cómo ha quedado tras los arreglos, su acabado. Sin los productores y los músicos no sería posible conseguirlo. Los temas más recientes son los que más ilusión te hacen

-Y ¿la qué más le ha sorprendido al mostrarla en directo en los muchos conciertos que está ofreciendo?

-Depende del propio público. Hay una canción que está en el disco de temas acústicos, que acompaña al álbum oficial, que se llama Coge mi voz y que la gente siente mucho cuando la escucha.

-Mañana se presenta en un cartel de lujo, el del Concert Music Festival. ¿Qué nos puede desvelar de ese espectáculo?

-Es un concierto acústico, muy al desnudo, donde se mantiene la cercanía, ese tú a tú tan especial. Pasamos por diferentes etapas, desde ponerte tierno a poder venirte arriba.

-¿Qué se le pasa a alguien por la cabeza cuando siente que está cumpliendo su sueño?

-Pienso en mi familia en todo momento, en mi pueblo, mis apoyos y desde ahí compartir ese sueño con el público.

-Y un sueño por cumplir.

-Cantar en foros cada vez más grandes, hacer teatros, llegar a más personas y visitar todas las ciudades posibles. También ir más al norte aunque la reacción cuando hemos estado recientemente en el País Vasco, Galicia o Asturias ha sido fantástica, a pesar de que me decían que eran aforos pequeños. Hemos llenado las salas de conciertos y en alguno he acabado llorando al terminar. Es impresionante ver cómo el público te dedica parte de su tiempo y cariño.