El Mariner of the Seas retrasa cuatro días su salida del astillero de Cádiz

La factoría de Navantia-Cádiz lleva ya muchos años reparando cruceros y se pueden contar con los dedos de una mano las veces en las que han tenido que retrasar la salida de un buque. Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión con el crucero Mariner of the Seas, de Royal Caribbean International, aunque la causa que ha motivado este retraso en el final de la reparación es del todo ajeno tanto a Navantia como a la propia naviera americana.

En la varada de 21 días que tenía programada, los técnicos especialistas tanto de las empresas auxiliares que colaboran en la reparación como los propios trabajadores de Navantia se han encontrado con un problema imprevisto: la rotura de un eje de cola con la que nadie contaba y con el que no es posible navegar. Este problema va a provocar un retraso de cuatro días en la salida de dique del crucero Mariner of the Seas, con todos los inconvenientes que esto conlleva.

Por una parte, en Navantia tienen las entradas y salidas de dique encajadas como si se tratara de un auténtico tetris, por lo que este retraso del Mariner va a provocar el consiguiente atraso en la entrada en el dique 4 de Navantia-Cádiz del siguiente de los buques de Royal Caribbean, el Simphony of the Seas.

Pedido de tuercas para el Mariner of the Seas a Finlandia

Desde el comité de empresa de Navantia-Cádiz, su presidente, José Antonio Bolaños, reitera que este retraso podría haber sido mucho mayor y podría haber llegado incluso a significar un atraso en el final de la obra de varias semanas si no hubieran contado en la planta gaditana con un eje de cola de repuesto, lo que ha significado que el retraso vaya a ser finalmente menor. Lo que sí está resultando un mayor problema es, según explica José Antonio Bolaños, es que aquí no cuentan con unas tuercas para el citado eje de cola que se han tenido que pedir especialmente a Finlandia.

De esta manera, si el Mariner of the Seas tenía programado el final de su reparación y su salida desde Cádiz para el día 22 de marzo, ahora no podrá abandonar la factoría gaditana hasta el domingo, 26, tres días después de la llegada al puerto gaditano del Simphony of the Seas, que hará su aparición el próximo día 23.

En esa fecha debería haber entrado directamente en el dique 4, que se convertirá en su nuevo hogar durante unas tres semanas, pero finalmente no podrá ser así por culpa del retraso del Mariner of the Seas.

Los técnicos de Navantia harán lo posible para que el cambio en el calendario afecte en la menor medida posible al Simphony of the Seas, pero será inevitable que vea también alterada su fecha de salida de Cádiz. De todas maneras, según indica Bolaños, del comité de empresa, en cuanto llegue este último crucero de Royal Caribbean quedará atracado directamente en el Muelle del astillero, donde se intentará llevar a cabo todas las operaciones que se puedan realizar sin necesidad de estar en el dique 4. "Ya para el pintado, el chorreo y el baldeo, sí será necesario e inevitable su entrada en dique".

Acostumbrados a trabajar contrarreloj

El presidente del comité de empresa, José Antonio Bolaño expresa su confianza en que "esos cuatro días se ganen sin demasiado problema gracias a la pericia de los trabajadores de Navantia y de las empresas auxiliares que ya están acostumbrados a trabajar contrarreloj siempre con muy buenos resultados".

"Se trata de una eventualidad que nadie contemplaba y que trataremos de solventar en un tiempo récord", indica Bolaños, que insiste en que no se puede hablar de incumplimiento de contrato por parte de Navantia, ya que se trata de una avería con la que no se contaba.