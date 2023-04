Lydia Cacho presenta su libro sobre la libertad y rebeldía de las jóvenes españolas en Cádiz

¿Se puede ser feminista sin ser activista? ¿Es verdad que en esta época ya no existen los armarios para ocultar la identidad sexual? ¿Se consigue no ponerse etiquetas, pero ser chico solidario con todas las causas feministas? ¿Por qué hay todavía tantos adultos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? ¿Por qué los chicos y las chicas están tan enganchados al porno? Los interrogantes son infinitos.

Las protagonistas de este libro buscan las respuestas en un diálogo que llegue a las emociones y al pensamiento, con un discurso realista y empático que reconoce a todas las razas, las religiones y la diversidad de todas las mujeres: las marginales, las que no han tenido tiempo para descubrir el feminismo que les antecedió porque llegaron en una patera y desde niñas trabajan y estudian; las que tienen familias unidas y estables y saben que los derechos son algo bueno pero no sienten que el feminismo les llame por su nombre; las estigmatizadas en el mundo de migrantes no europeas; las que quieren ser amadas por los chicos o las chicas del colegio y están en un delicado proceso de descubrir cómo ser aceptadas sin ceder su verdadero yo ante los estereotipos del patriarcado.