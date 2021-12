Luis Ripoll: "Paco era muy crítico porque tenía un Carnaval muy claro y definido en la cabeza"

"No me creo que Paco ya no esté aquí, estamos destrozados". A Luis Ripoll se le ha marchado "un hermano" más que un amigo. Paco Rosado y él eran íntimos. Sus familias, también. "Hemos vivido muchas cosas desde antes de 'Los cubatas', que es cuando intimamos. Nuestros hijos han crecido juntos", destaca el también coplero lamentando "el enorme palo que nos hemos llevado, porque no lo esperábamos y porque estos días atrás él nos contagiaba optimismo". Ripoll apunta que "afortunadamente somos muchos amigos y familiares para poder gestionar este trance".

Los amigos Paco y Luis unieron sus talentos para sacar en 1993 esa delicia de comparsa llamada 'El bache'. "Y decidimos no hacer más nada juntos para no enfadarnos por culpa del Carnaval", admite Ripoll. Rosado era para él "una persona admirable de la que aprendía mucho y me gustaba escucharle". Califica de "impresionante" la aportación de Rosado a la fiesta como autor. Y como aficionado "no tenía pelos en la lengua y era muy crítico porque él tenía en la cabeza un Carnaval muy definido y claro. Pero, ojo, que era también muy crítico con lo suyo".

Visiblemente afectado, Ripoll señala que "lo he querido mucho y lo seguiré queriendo. Me han arrancado un trozo de mí".