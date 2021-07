Luis María Anson: “Pemán, sobre todo, se consideraba poeta”

El periodista y durante años director del ABC, Luis María Anson, miembro junto a Pemán del Consejo de Don Juan y gran amigo del escritor gaditano, considera que “a José María es equivocado observarle desde la vertiente política porque él, sobre todo, fue un escritor. Como articulista ha sido el gran articulista del siglo XX, como decía Paco Umbral. Lo podemos poner por encima de Mariano de Cavia. Como dramaturgo está entre los quince grandes del siglo XX, en el doce o el catorce, por ahí andará, pero ahí está. Y como poeta no, como poeta había cien poetas mejores que él. Pero él, sobre todo, lo que se consideraba era poeta”. Un poeta muy crítico con Pemán, como Jesús Fernández Palacios, integrante del grupo Marejada, reconoce que “como articulista tenía frescura, pero como poeta era intragable”. Más indulgente es el articulista y también poeta Enrique García Maiquez, que, aparte de considerar a Pemán “un articulista único”, también piensa que podría elaborarse una antología de sus poemas “quizá contra el propio Pemán que nos arrojaría un maravilloso libro de poesía”. Ana Sofía Pérez Bustamante, quizá su mayor exégeta, afirma que como poeta “iba desfasado”, pero señala una faceta de él de la que se habla poco. “Fue un gran memorialista. Sus memorias, llenas de gracia y escritas con soltura y sin ataduras, no en zapatillas porque él nunca iba en zapatillas, pero casi, merecen ser rescatadas”. Ese rescate no es fácil. La obra de Pemán no se reedita desde hace casi dos décadas.