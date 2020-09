Luchando por la inclusión, ahora más que nunca

Corren tiempos muy difíciles para nuestra sociedad, nos enfrentamos a un momento de incertidumbre, miedo, precariedad y sufrimiento pero la Asociación Cardijn, junto al Secretariado Diocesano de Migraciones, anteponen la esperanza, aúnan fuerzas para continuar acompañando a aquellos colectivos que más lo necesitan. Todo el personal contratado y el voluntariado no ha detenido su acción ni durante el periodo de confinamiento ni en esta “nueva normalidad”. Han atendido muchísimas demandas, especialmente para la cobertura de necesidades básicas, han facilitado trámites con la Administración a aquellas personas que no manejan las Nuevas Tecnologías o no tienen acceso a Internet, han estado junto a personas enfermas, accidentadas, desempleadas…

Desde que se ha reactivado la atención presencial, se ha comenzado a reorganizar actividades individuales y grupales atendiendo a las medidas de seguridad recomendadas.

En este contexto, el Área de Inmigración de la Entidad cobra especial relevancia en cuanto uno de sus objetivos fundamentales es luchar contra la discriminación y promover la integración social y laboral de las personas migrantes, colectivo frecuentemente invisibilizado cuyo papel, junto a otras muchas personas trabajadoras de actividades esenciales, ha sido y es tan importante.

El Programa de Acompañamiento para la Integración Social y Laboral de Inmigrantes en Cádiz y Ceuta continúa proporcionando herramientas y técnicas para la búsqueda de empleo con el fin de facilitar los procesos de integración social y laboral de las personas extranjeras que residen en nuestra provincia y en la ciudad autónoma de Ceuta. Otro de los puntos fuertes del Programa es la posibilidad de pagar las tasas de homologación de títulos y de canje de permisos de conducir pues debido a la importancia que cobran estos aspectos en la mejora de la empleabilidad. Así mismo, también se cuenta por primera vez en el Programa con una persona dedicada en exclusiva a la prospección laboral, al contacto con el empresariado y su sensibilización, a la captación de ofertas de empleo, etc.

Es a través de este Programa subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo Social Europeo como el personal técnico encargado de su gestión ofrece una atención lo más integral posible trabajando desde el marco de itinerarios personalizados de inserción las habilidades personales y sociales, las estrategias de búsqueda de empleo, la promoción de la formación y la intermediación laboral.

Tras más de 25 años acompañando a los colectivos más vulnerables, hoy, más que nunca, se renuevan fuerzas para continuar promocionando la igualdad y luchando contra la discriminación.