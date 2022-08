Llega a Cádiz el café con churros en un máximo de 30 minutos

Se acabó el disfrutar de manera interminable del desayuno en una de las terrazas más populares, con más sabor, más ambiente y más entretenidas del casco histórico de Cádiz. La cafetería La Marina, una de las más afamadas de la capital gaditana por sus churros y por su ubicación entre las plazas de la Libertad y de Las Flores, a los pies de Correos y cerca del Mercado de Abastos, ha limitado a 30 minutos el tiempo en el que se puede disponer de una mesa en su terraza para la primera comida del día.

"Esto no es nuevo. Ya se viene haciendo en otras ciudades. Y ahora con el verano y con el turismo que nos visita nos hemos visto obligados a poner este límite", explica a este periódico Francisco Gamero, uno de los empleados de la cafetería.

"Había clientes que se sentaban para desayunar y se llevaban allí tres horas mientras que se formaba una larga cola de personas a la espera", añade este profesional de la hostelería. "Así que para poder dar servicio a todo el mundo, que todo el mundo tiene derecho a una mesa, y para aprovechar esta época de vacas gordas que nos brinda el verano y el turismo, que ya vendrán las flacas en el invierno luego es muy largo, decidimos poner este tope", aclara Paco.

"Obviamente los 30 minutos cuentan desde que les servimos el desayuno, no desde que se sienta el cliente. Y tampoco lo cronometramos. No se trata de levantar al cliente que no ha terminado de desayunar si no que el que ha terminado entienda que hay gente esperando su turno", añade el empleado de La Marina.

"¿Que si ha habido quejas? Claro, precisamente de quienes ocupaban una mesa con un café y unos churros durante horas. Pero la mayoría de la clientela lo entiende y mejor todavía si vienen de otras ciudades turísticas de España donde ya se lleva tiempo haciendo", concluye Francisco Gamero.

En principio la medida estará vigente durante el tiempo que dure la máxima afluencia de visitantes que está viviendo la ciudad y sólo en las 17 mesas de las que dispone La Marina. ¿Sentará precedente y le seguirán otros establecimientos en Cádiz? En las próximas semanas lo sabremos.