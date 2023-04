Lazos de sangre, política y fútbol

A los dos los une la sangre, la de un padre y un hijo. También la ideología y un mismo partido, el PSOE. Y tercero, el Cádiz Club de Fútbol, la entidad en el que el primogenitor estuvo trabajando durante algunos años como director deportivo y en el que el segundo jugó en sus secciones inferiores y del que ambos hoy son aficionados y asisten a todos sus partidos. Precisamente este diálogo entre el padre, Manolo Lapi, y su hijo, Óscar Torres, candidato a la Alcaldía por el PSOE a la Alcaldía de Cádiz, se produce en el Estadio Nuevo Mirandilla en un graderío vacío que pocas horas después se iba a llenar para un partido del Cádiz.

“Cuando te crías en una familia como la mía, humilde, con ciertas necesidades, no puedes estar con el que tiene el capital. Ahí ya empecé a formarme como una persona de izquierdas” que después cristalizó cuando dio el paso a la militancia del PSOE hace unos 35 años. Antes ya estuvo en el PSP de Tierno Galván y, como tantos otros, dio el viaje al PSOE para que la izquierda estuviera unida.

Manolo Lapi ya había hecho el camino que su hijo Óscar hizo de manera natural: “Siempre he sido votante y no me he perdido ninguna elección desde que tengo 18 años y en todas lo he hecho al PSOE”. En 2015 dio el salto a la política porque fue en la lista encabezada por Fran González como independiente.

A pesar de que la casa estaba impregnada de política, con las dos hermanas de Óscar, Susana y Patricia, también muy implicadas, no se hablaba mucho de ella ni era un tema de discusión. Lapi explica que “ahora con estas elecciones quizás hablemos más”.

En ese hogar puede que se haya hablado más de fútbol y, sobre todo, del equipo amarillo. Óscar Torres asegura que “en casa el Cádiz es algo sagrado. Eso aúna los posicionamientos. Casi siempre hemos vivido en La Laguna y eso es ser del Cádiz y venir permanentemente al estadio. El Cádiz es una especie de argamasa en ese sentido”.

Es curioso que pese a ser padre e hijo, al primogenitor se le conoce por su segundo apellido, por lo que va a haber mucha gente que se entere ahora que el candidato a la Alcaldía es su hijo: “Por Manuel Torres me conoce poca gente en Cádiz pero sí por Manolo Lapi. Estoy muy contento de que a mi hijo le llamen Óscar Torres porque yo tenía un padre con ese apellido pero por el tema del fútbol desapareció de mi nombre”.

Si hay algo que tiene claro Manolo Lapi es que “yo creo que mi hijo va a ser alcalde”. Y un mensaje que le lanza directamente y es que “no prometa aquello que no sepa que va a conseguir. Como es trabajador y honrado, tiene los argumentos necesarios para que la gente le vote”. En este sentido, asegura que “es una persona que ha meditado mucho dar el paso y sus ideas progresistas le han hecho tomar este camino. También le pido que si llega a ser alcalde, que no olvide en ningún momento que a él lo va a poner el pueblo”.

Oscar Torres cree que ha heredado de sus padres Manolo y María de los Ángeles, “aunque son distintos de carácter, esa honradez y honestidad a la hora de encarar las cosas. Algo que debería se inherente a las personas, desgraciadamente parece que hoy en día sea algo a destacar”.

En todo este viaje hay un peaje que es posible que haya que pagar y es el estar todo el día escudriñado y las críticas públicas, sobre todo en las redes sociales.Torres afirma de que “soy consciente de que expongo públicamente a mi familia, por eso es un paso de calado”. No obstante cree que esto es solo un entrenamiento porque si resulto elegido alcalde, eso se va a multiplicar de manera exponencial.

Curiosamente, estando Manolo Lapi en el Cádiz su hijo salió de las secciones inferiores: “Estaba en el Balón de Cádiz y era el máximo goleador. Pero había unas normas que si tenía más 18 años no se podía estar ahí. Como tenía que pasar a otro equipo y Kiko era el que estaba, no iba a tener minutos y por eso salió del Cádiz”.

Y a la pregunta si es mejor político que futbolista, se ríe y dice que “como futbolista marcaba muchos goles pero era muy flojo. Con el tiempo ha evolucionado y ahora es la persona más trabajadora del mundo. Creo que el gol de su vida lo va a meter cuando consiga la Alcaldía”.

El padre es crítico cuando tiene que serlo “y cuando hace algo mal, se lo digo cuando tengo la oportunidad de verlo, porque ahora casi no puedo. Imagínate cuando sea alcalde”. Ante esta pequeña puya, el hijo se defiende argumentando la espiral que vive ahora, “porque no paro en casa. La mayoría de los días no voy al mediodía y llego a última hora. Voy a todos los sitios donde se me llama”.

Ysi el fútbol es una parte importante en la vida de estas dos personas, de lo que se muestra más orgulloso Óscar Torres es de haber fundado hace 35 años el equipo de fútbol sala femenino en un momento en el que hacer eso no era habitual.