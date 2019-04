Larga vida al Capitán Veneno

La lista de Baluartes del Carnaval ha llegado a su invitado de honor número 21 incorporando a Juan Carlos Aragón, el coplero de La Laguna que, según indicó Enrique Miranda, quien presentó la gala junto a Miriam Peralta, no pudo asistir para recoger el premio “por circunstancias personales”. El autor sí envió un video excusando su ausencia no sin cierta sorna, asegurando que una gira que va a iniciar con otro coplero, de nombre Bob y de apellido Dylan, le impedía estar en el Palacio de Congresos recogiendo el galardón entregado por la Fundación Cruzcampo. Además de su agradecimiento por la concesión del premio, Aragón pidió que fuese Javi Bohórquez, “la bandera de mis comparsas”, quien lo recogiese, aunque se refería solo a la estatuilla de Alfonso Berraquero, y no, como añadió con arte, al importe económico del mismo. Y así fue, el director de la comparsa tomó en sus manos el trofeo antes de dedicarlo “a todos aquellos que en sus más de 40 agrupaciones han ensayado cada noche para llevar los repertorios de Juan Carlos por toda Andalucía”, además de agradecer a Aragón “el legado que nos deja”. El público se puso en pie para brindar un prolongado aplauso al homenajeado.

Con anterioridad, el secretario del jurado, Alberto Ramos Santana, glosó la obra de un creador en la que la chirigota ‘Los tintos de verano’ “marcó su personalísima trayectoria”. También antes de la entrega del Baluarte, la Fundación Cruzcampo quiso realizar una mención especial a título póstumo a Verónica Otero, chirigotera de calle y defensora de las ninfas en el Carnaval gaditano como presidenta que fue de la Asociación La Piconera, fallecida en septiembre del año pasado a los 35 años de edad. Sus padres recibieron ramo de flores y placa de recuerdo de manos de la directora de la Fundación, María de los Ángeles Rodríguez de Trujillo. Este recuerdo dejó uno de los momentos más emotivos de la noche.

'Er Chele Vara' y la 'Antología del Loco' se sumaron al homenaje al autor

Y como los autores del Carnaval no son nada sin las personas que cantan sus coplas (y viceversa), las dos agrupaciones de Aragón se sumaron a la gala. En primer lugar, la chirigota ‘Er Chele Vara’, que montó para la ocasión algunas de las más recordadas piezas del autor en la modalidad por la que se dio a conocer. Además de interpretar letras de este año, los chirigoteros recordaron a ‘Kadi City, ciudad sin ley’, ‘Las ruinas romanas de Cádiz’ y ‘Los yesterdays’, cuyo pasodoble a Andalucía cerró la actuación del grupo.

De la chirigota a la comparsa, pero con la ‘Antología del Loco’ y su particular tipo. Empezaron con la presentación de ‘La gaditaníssima’, segundo premio del COAC este año, y siguieron con pasodobles como los de ‘Los condenaos’, ‘La banda del Capitán Veneno’ o ‘Los comparsistas se las dan de artistas’, combinados con cuartetas sueltas de popurrí de ‘Los millonarios’ y ‘La Sereníssima’.

Seguidamente, la directora de la Fundación Cruzcampo, María de los Ángeles Rodríguez de Trujillo, calificó de “especial” una noche en la que se reconocía “el arte de mi tierra, que es Cádiz”, traslando su “cariño” a Juan Carlos Aragón, “ese filósofo, maestro y artista”. Recordó un frase pronunciada por el alcalde de Cádiz, José María González, en la entrega del premio Hércules de Oro a la firma cervecera: “Si el Carnaval fuese líquido, se llamaría Cruzcampo”.

Y el autor de dicha frase cerró el acto. El primer edil agradeció a Cruzcampo la labor que realiza en favor de la fiesta gaditana y destacó a Juan Carlos Aragón como “una de las personas más importantes del Carnaval contemporáneo”. “Orgulloso” de ser su paisano, destacó que es “de los pocos autores” que cuenta con una obra que en sí misma “es un Baluarte del Carnaval, una completa banda sonora”, refiriéndose a la chirigota ‘Los yesterdays’, pelotazo del Carnaval 1999. Una creación eterna de un coplero del que se esperan muchas más obras de arte.