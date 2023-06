Kichi vuelve a dar clases en un instituto de Puerto Real

José Maria González, que durante ocho años ha sido alcalde de Cádiz, regresa a las aulas. Tras el acto de toma de posesión de alcaldía el pasado sábado en el que oficialmente daba paso al nuevo regidor de la ciudad, Bruno García, Kichi empezaba la semana retomando la que hasta hace 8 años fue su profesión y su vocación, como él mismo reconoce.

De este modo se incorporaba a dar clases en el instituto IES Virgen del Carmen de Puerto Real, para de este modo cumplir con el compromiso que se marcó al inicio de mandato, que no era otro que no acomodarse en el cargo y no vivir de la política, al considerar que no se pueden prolongar estos puestos en los tiempos.

El exalcalde de la ciudad comentaba en su perfil de Twitter, que este lunes 19 de junio regresaba "al tajo de la enseñanza. Mi vocación. Vinimos a la política institucional de forma temporal y nos vamos con lo puesto, con el mismo sueldo y en la misma clase social. Seguiré haciendo política pero sin cobrar de ello. Tras 8 años, mi palabra es mi único patrimonio".