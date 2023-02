Kichi "presume" de gestión municipal con una famosa escena de 'La vida de Brian'

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el panorama político no para ni un momento. A los nombres de los candidatos de los diferentes partidos se unen declaraciones, actos, propuestas y un sinfín de noticias para animar la cuenta atrás hasta el próximo 28 de mayo. Pero no solo los 'alcaldables' van tomando posiciones, otras figuras que han dado un paso atrás aún siguen dando titulares. Es el caso del alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', que ha compartido por Twitter un video en el que 'presume' de gestión municipal durante estos últimos ocho años.

También lo ha hecho su pareja y ex parlamentaria andaluza, Teresa Rodríguez, retirada de la vida política pero que ha querido reivindicar el trabajo realizado por Kichi en la ciudad de Cádiz.

El video recoge la famosa escena de la película 'La vida de Brian' en la que los integrantes del Frente Popular de Judea se preguntan '¿Qué han hecho los romanos por nosotros?' En este caso se cuestionan: 'Pero, ¿qué ha hecho er flojo de Kichi?' y la primera respuesta es: '¿La reducción de la deuda?' a lo que otro miembro del grupo añade 'Y de los proveedores'.

Además se enumera entre los logros del alcalde el ingreso mínimo vital, el protocolo antidesahucios, la dignificación de los colegios públicos, la SailGP, la Casa del Carnaval o la regulación de las viviendas turísticas, entre otros.

Oye que me han contado que la derecha y el facherío están que trinan con que este video circule por las redesMás que nada porque no saben cómo rebatirlo y les da su poquito de corajeAsí que lo dejo por aquí pero no compartirlo ni na de eso, que lo están pasando regulera 🙄😉 pic.twitter.com/HT0GVyDmeh