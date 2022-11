Kichi se despide en Twitter de los gaditanos

El alcalde de Cádiz, José María González, ha anunciado en la tarde de este miércoles que no se presentará a las próximas elecciones municipales. Además de comunicarlo oficialmente, ha publicado una carta que este medio ha recogido y en la que explica las razones de su renuncia. Pero, también ha difundido a través de sus redes sociales esta misma misiva en formato vídeo. A continuación pueden ver las imágenes grabadas para anunciar su retirada.

Honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la genteOs anuncio que mantengo mi compromiso y no me presentaré a la reelección como alcalde de CádizY me iré tranquilo porque en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad pic.twitter.com/qJkEoCIZae