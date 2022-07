Kichi defiende la gestión de Eléctrica de Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha defendido este viernes la gestión de Eléctrica de Cádiz, después de anunciar la empresa dos nuevas subidas de tarifas a sus clientes que se suma a la indexación de precios que viene practicando desde principios de año. En un escrito publicado en sus redes sociales, como acostumbra el alcalde, ha justificado los nuevos precios "para poder seguir dando la batalla a las grandes compañías eléctricas" y seguir siendo "escudo para la gente".

Kichi ha recordado que durante el año 2021 no aplicó subidas al precio de la luz, a pesar del brutal aumento que la electricidad experimentó en esos meses. "Cuando el precio de la luz marcaba cifras históricas, batía récords de la vergüenza, la clientela de Eléctrica de Cádiz ni se enteraba", argumenta el alcalde insistiendo en que durante esos meses de continuas subidas "la clientela de Eléctrica de Cádiz miraba la factura y no le había subido ni un céntimo".

Defiende Kichi que la empresa de mayoría de capital público ha sido "escudo para su gente durante la pandemia". "Escudo público, protección ante un nuevo arañazo a la línea de flotación de las familias perpetrado en el peor momento por las cuatro grandes empresas de siempre que concentran el poder energético de España", añade. En esos meses, por tanto, Eléctrica de Cádiz "asumió las pérdidas, aguantó el tirón y peleamos con lo que teníamos para intentar pararle los pies a la avaricia".

Fruto de aquella gestión "Eléctrica tiene ahora que rearmarse", reconoce el propio alcalde para justificar la indexación del precio de la electricidad que presume no haber aplicado en 2021 pero que acordó a principios de 2022. Y junto a esta indexación, habla Kichi de "aplicar una leve subida que manda el Estado" (aunque obvia que es para pagar el bono social estatal al que Eléctrica de Cádiz no se ha acogido, por lo que los clientes pagarán un concepto por el que no podrán beneficiarse) y de "ajustar al máximo el equilibrio para no perder pie" y para "poder seguir haciéndole frente" a las grandes compañías eléctricas "cuando las cosas se pongan feas".

"Queremos seguir siendo David contra Goliath. Con orgullo, con recursos y con herramientas para poder seguir dando la batalla a los grandes, para poder defender a la gente de Cádiz como ya lo hizo cuando el precio de la luz se iba por las nubes y en la ciudad ni se notaba", defiende Kichi, que vincula estas subidas de tarifas a una suerte de "escudo para la gente frente a las grandes energéticas".