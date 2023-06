Kichi ante su espejo

1-Pleno de investidura. 13/06/2015

"Lo que me sugiere son expectativas, sueños, nervios, deseos, ganas de hacerlo muy bien. La voluntad decidida de ponerle punto y final a 20 años del Gobierno del Partido Popular y al final te ves ahí con una camisa blanca y recién planchada. Era un niño. Yo salgo todos los días en el Diario y si miramos ocho años atrás todo el mundo sentiría el paso del tiempo".

2-Intento para evitar un desahucio. 22/06/2015

"En esta foto se resume perfectamente la idea de extender los márgenes de las instituciones al máxmo y ponerlas al servicio de la gente. Esa era un poco la mirada y la intención, ir como alcalde a un desahucio y extender los márgenes de la administración, de un ayuntamiento".

3-La visita de Pablo Iglesias en la llamada "ruta del cambio". 19/06/2015

"La sencillez de dos personas que, en un momento dado, tienen un protagonismo importantísimo y que encarnan el cambio, uno a nivel municipal y otro a nivel estatal. Era el momento de la conexión con Podemos, cuando nos creíamos todo lo que se decía. El gran error que comete Pablo Iglesias es no hacer lo que dice. El peso de la coherencia tiene un valor incalculable en política. No sé por qué, lo ignoro, pero en la gente de izquierda es más necesario y se perdona menos. Podemos vivir en un país donde el Partido Popular puede estar acosado y acribillado con casos de corrupción pero puede ser que se normalice y sea capaz de convivir con una alcaldesa que está acusada presuntamente de unos delitos que no son nada bonitos pero, sin embargo, a la izquierda no se le consiente que traiciones esos valores, ignorando también cuáles son las motivaciones que hacen que Pablo Iglesias vaya a irse a vivir a un búnker en un pueblo apartado y quitarse de un piso en Lavapiés. Yo lo ignoro".

4-El cuadro de Fermín Salvochea y el simbolismo. 18/06/2015

"Fermín Salvochea encara todos los valores que yo quería tener como alcalde y pone de manifiesto que lo simbólico es importante y proyecta una carga simbólica que va más allá de la gestión. Esta es una foto donde se ve que estoy trabajando en un expediente que no sé cual es. Cuando haces política, la poesía es el simbolismo. La política si no tiene poesía es tecnocracia".

5. Declaraciones en los juzgados. 18/09/2019

"Cuando se quiere ganar jurídicamente lo que no se gana en las urnas, la derecha tiende a judicializar la vida política de una ciudad aunque sepa que no va a ganar nada. Nosotros tenemos 13 o 14 causas archivadas y al Partido Popular, que sabía de antemano que las iba a perder o se las iban a archivar, no dudó en buscar esta foto del alcalde entrando en un juzgado, que no tiene comparación con esa Teófila Martínez en los cuadernos de Bárcenas, que nunca se han aclarado y no sé si alguna vez se aclararán. Ellos querían buscar el “todos somos iguales, nosotros somos corruptos y esta gente también lo son y aquí están el juzgado”, aunque sea por una mentira o una calumnia. Ya conocemos esa frase de calumnia que algo queda”.

6-Teresa Rodríguez, su familia y la conciliación.26/05/2019

"Compaginar la vida, los cuidados, la familia con la política ha sido algo muy difícil pero he intentado ser especialmente celoso, porque no quería faltar en el cuidado de los míos, en el cuidado de mis niños y de mis niñas, la construcción de una nueva familia y que nace bajo el período de Alcaldía y creo que ha sido un acierto, Evidentemente ya no te queda tiempo para más. Uno es alcalde, es papá, es compañero y tiene que renunciar a todo lo demás y es una pena pero el cargo lo obliga porque uno es alcalde a tiempo completo y cuando mete la familia ahí en esa variable, no queda tiempo para más. Ahora es el momento de recuperar eso".

7-Mensaje institucional en Onda Cádiz durante el confinamiento por el Covid-19. 15/05/2020

"¡Qué mala cara tengo¡ Sin duda un momento durísimo que nos ha tocado vivir, que parece un mal sueño, una pesadilla y ha condicionado casi la mitad de este mandato. No solo la paralización de muchas obras y proyectos que estaban programados para este mandato y que se han visto condicionados, sino por el miedo, la tristeza, la incertidumbre, por la ambigüedad, por no saber lo que va a ocurrir exactamente, y tener el peso de la responsabilidad. Aunque los ayuntamientos no fuésemos las administraciones que jugamos un papel protagonista en la pandemia pero con ciertos colectivos desfavorecidos de la ciudad sí que nos ha tocado desempeñar un papel activo, productivo y solucionador de situaciones que eran desconocidas y la verdad es que nos puso un poco al límite de todos".

8-Un proyecto hecho realidad: la Casa del Carnaval. 04/05/2023

"Ver cuando diseñas un proyecto, cuando estás desde el momento cero, desde la inspiración, desde el destello hasta que se convierte en realidad, es una satisfacción comparable a muy pocas cosas. En este caso, además de por carnavalero, le tengo un cariño especial porque forma parte de un proyecto mucho más grande que entronca con la consideración del Carnaval como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, de la creencia de la singularidad de este evento de cultura popular incomparable que tenemos en la ciudad de Cádiz que a su vez se relaciona con otros carnavales porteños a lo largo y ancho del plantea y la esperanza de que el Carnaval puede ser un elemento de dinamización económica para la ciudad de Cádiz, Es algo que tenemos aquí, que es genuino, auténtico y que podría generar un motor económico en la ciudad".

9. La sucesión de David de la Cruz. 29/11/2022

"Lo primero que se me viene a la mente son sentimientos, David de la Cruz para mí es un compañero increíble de viaje, hemos crecido mucho juntos en estos ocho años aunque yo soy mas viejo que él. Cuando yo tengo que dar el paso al lado de manera voluntaria en un ejercicio de coherencia y corresponsabilidad con el proyecto político porque era importante transmitirle a la gente que todos los políticos no somos iguales y que es posible hacer política de otra manera, que es posible no enriquecerse de la política, que es posible que hay gente honesta, David esta ahí dispuesto y generosamente asume la responsabilidad del lo que significa después de mi liderazgo, de mi sombra larga, asumir la dirección de un proyecto que va más allá de la dirección de un ayuntamiento. David ahora mismo es la cabeza visible, la cara de un proyecto político que va mucho más allá de las instituciones, que supone un desafío para la generación de una mente crítica en la ciudad de Cádiz que tan necesaria va a ser para los próximos años me temo con el nuevo gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular. Me malicio que un nuevo rodillo de la derecha está esperando a ser constituido a partir de este sábado y hay que tener la cabeza bien amueblada para hacerle frente y plantarle cara, para seguir defendiendo a los gaditanos y gaditanas y creo que David es la persona, Me siento muy seguro y muy orgulloso".