El gobierno de Kichi se anota el I Plan de Discapacidad de la Ciudad de Cádiz

El I Plan de Discapacidad de la Ciudad de Cádiz está ya en capilla. Sólo le falta la ratificación en Pleno por parte de todas las fuerzas políticas municipales, aunque todas ellas han tenido ya acceso al documento inicial y no han planteado ningún tipo de alegaciones por lo que, desde Servicios Sociales, se da por hecho que el apoyo será unánime.

El alcalde de Cádiz, José María González, se encargó en personas de presentar a finales de octubre el borrador de este plan que se considera pionero en el ámbito local y ya, en aquel momento, Kichi ya indicó que la existencia de este documento “podía ser enriquecedor para las políticas sociales municipales, así como para la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional”.

Según indicó a este periódico la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, con este documento “se cierra un diagnóstico convertido en un plan que proyecta la hoja de ruta para los próximos años, para trabajar intensivamente con el objetivo de hacer de Cádiz una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva, a través del diálogo y la planificación”.

En su elaboración han participado un gran número de asociaciones y colectivos

En este documento, al que ha podido acceder este periódico, se parte de la base de que en Andalucía 107.796 tienen reconocidas más de un 33% de discapacidad, ya sea discapacidad física, psíquica e intelectual, sensorial o múltiple.

El Ayuntamiento, por ser la administración más cercana al ciudadano ha considerado que debe ser un agente activo en todo el proceso, a la vez que considera que la existencia de este plan es una garantía de futuro.

En cuanto a la metodología utilizada para la elaboración de este documento se ha partido de un diagnóstico que engloba los diferentes ámbitos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y con enfermedades mentales, “favoreciendo la inclusión social y laboral. Para ello hemos recabado datos desde las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad en la ciudad de Cádiz, por medio de reuniones y trabajo en grupo”. Cabe recordar que en la elaboración de este plan pionero han participado colectivos y asociaciones como AGEBH, Abaniko, Agadi, Afemen, Albor, Equa, Faem, Solo surf o Adacca, entre otras.

En el ámbito de la accesibilidad, el plan considera que la no discriminación es un principio básico que se debe tener en cuenta. “Si no hay igualdad de oportunidades, las personas con discapacidad se ven discriminadas y excluidas de la sociedad”. Así mismo, este I Plan de Discapacidad insiste en la idea de que la accesibilidad universal significa que un entorno es plenamente accesible cuando todos los caminos de este entorno son accesibles, “de modo que una persona con discapacidad no vea interrumpida o dificultada la realización de sus actividades porque uno de los caminos, un entorno o un espacio, no es accesible y no le permite avanzar en su recorrido de forma autónoma”.

La propia asociación de discapacitados Agadi considera que la accesibilidad no sólo abarca la arquitectura, sino que se debe implantar en todos los servicios, productos, bienes, medios e información”.

Bajo estas tesis, el plan contempla una hoja de ruta que aborda, por ejemplo, cambios en el transporte público con acciones como la generalización de la información en las paradas y por QR o la facilitación de sonidos en los coches híbridos así como la adaptación de la información en todas las paradas de bus o, el menos, en aquellas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad (hospital, colegios, etcétera”.

En el apartado del empleo, el plan llega, por ejemplo, a la conclusión de que el colectivo de personas con discapacidad desconoce muchos de los recursos de los que puede disponer para encontrar un empleo, ante lo que el plan propone la creación de un equipo de orientación para los colectivos relacionados con la discapacidad para informarles de todos los recursos locales y autonómicos así como para coordinarse con los diferentes agentes educativos y sociales para la actualización de datos, derivación de usuarios, asesoramiento, etcétera.