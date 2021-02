Kichi se pregunta si el PP no es el “verdadero responsable” del incendio del Puerta del Mar

Al alcalde José María González Kichi le parece “ridículo” que el Grupo Municipal del Partido Popular lleve al próximo pleno una moción para reprobarlo a él y a su equipo de Gobierno “por su actitud pasiva” en el incendio del hospital Puerta del Mar de la pasada semana, donde no hicieron acto de presencia en el lugar del siniestro.Kichi ha insistido en que estuvo en permanente contacto con la gerencia del hospital y con los consejales responsables de Seguridad Ciudadana y con el de Urbanismo “interesándome y preocupándome por la situación que se estaba dando”. De hecho, resalta que la propia delegada del Gobierno de la Junta, Ana Mestre (PP), “me llamó pasadas las diez y media de la noche para agradecer la rapidez y la coordinación de los servicios municipales en el incendio”.El alcalde considera que realmente lo que quieren con esto “es ocultar los más de 1.000 millones de euros que se han dejado de invertir en la sanidad pública y cosas como que somos la comunidad autónoma que ha hecho menos PCR o que es la que tiene menos rastreadores”.Kichi fue a más y cree que por esta falta de inversiones “habría que preguntarse si no son los verdaderos responsables del incendio porque me parece a mí que el propio Plan de Autoprotección del hospìtal fue el que no funcionó, ni las mangueras, y menos mal que los sanitarios y los propios vigilantes del Puerta del Mar dieron la cara una vez más”.Con respecto a las críticas por no haber acudido, el alcalde se defendió diciendo que “yo soy más de trabajar que de hacerme fotitos. Hacer esto es precisamente esa política de escenificación permanente que es lo que practican los políticos y los partidos tradicionales como el PP”.