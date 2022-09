'Kichi' lamenta que la Junta niegue también el proyecto de Valcárcel a la ciudad de Cádiz

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que, ya en pleno inicio del nuevo curso político, la Junta de Andalucía siga sin concretar su apoyo al proyecto de Valcárcel. En el Pleno municipal del pasado mes de julio se aprobó una moción del Grupo Adelante Cádiz para requerir al Gobierno andaluz que especificara antes del mes de septiembre su aportación económica para la rehabilitación del edificio y el traslado al mismo de la Facultad de Ciencias de la Educación, "pero a día de hoy sigue sin llegar una respuesta por parte de la Junta".

El alcalde, José María González, ha criticado las declaraciones de la nueva delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, que “tiene la desfachatez de decir que Valcárcel es un proyecto de todas las administraciones mientras la Junta sigue sin mover un dedo. Se les requirió una respuesta antes de finalizar el mes de agosto y sólo contestan con palabras vacías. Hablan de un proyecto de administraciones, pero ni están ni se les espera”.

Cabe recordar que el regidor gaditano anunció una aportación municipal de cinco millones de euros para que este proyecto vea al fin la luz en un futuro próximo y ha reclamado que “la Junta ponga también el dinero para satisfacer esta demanda histórica de Cádiz. No hay derecho a que esta joya de la ciudad siga secuestrada por la política. Por ello pedimos a las administraciones implicadas que formen parte de la solución y no del problema”, ha resaltado.

“Qué bien se estrena en el cargo Mercedes Colombo, demostrando una vez más que antepone el interés de su partido al de Cádiz. Así se entiende que la premien desde San Telmo”, ha añadido, al tiempo que se pregunta “dónde están Juancho Ortiz y los ediles del Partido Popular de Cádiz, que no salen a defender ni Valcárcel ni la Ciudad de la Justicia. Que no se olviden de que son concejales de esta ciudad y no sólo miembros del Partido Popular”.

Para el equipo encabezado por José María González, la actitud de la Junta de Andalucía respecto a Valcárcel “forma parte de una estrategia deliberada de maltrato a Cádiz y que puede verse también en otros proyectos que el Gobierno andaluz pretende boicotear como la Ciudad de la Justicia o la 7ª y 8ª fase del Cerro del Moro”. Frente a ello, “el Ayuntamiento de Cádiz siempre va a pelear para que los proyectos que son vitales para el futuro de esta ciudad se hagan realidad, con o sin su ayuda”.

El Equipo de Gobierno ha recordado también que todos los partidos políticos representados en el Parlamento andaluz a excepción de PP y Vox, así como el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación provincial y la UCA, rubricaron su apoyo a la Plataforma Valcárcel Universitaria, que aboga por la rehabilitación del edificio y el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a este emplazamiento, con todo lo que ello supondría para los barrios de La Viña, el Balón y el Mentidero.