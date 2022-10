Kichi acusa a Juancho Ortiz de "defender a su partido" frente a los vecinos del Cerro del Moro

El alcalde de Cádiz, José María González, ha lamentado que al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juancho Ortiz, "le preocupe más defender a su partido que a los vecinos y vecinas del Cerro del Moro", agregando al respecto que "Cádiz no se merece políticos que solo buscan un carguito y su sillón a costa de vender a la ciudad".

A raíz de las declaraciones de Ortiz en prensa "echando balones fuera" excusándose en la mala planificación del anterior gobierno de la Junta y criticando al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento con "su demagogia habitual" con el único fin de "distraer y buscar problemas para alargar y eternizar las soluciones a una deuda histórica con el barrio", el alcalde le ha recordado que "el Cerro del Moro lleva ya más de tres décadas esperando".

El regidor gaditano sospecha que "nunca han ido por allí" ni Juancho Ortiz, ni la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ni Ignacio Romaní, ahora diputado nacional y hasta hace poco director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), y, por tanto, "no han visto las condiciones en las que viven los vecinos y vecinas del Cerro del Moro ni han hablado con ellos. Porque si lo hubieran hecho, por muy sectarios que sean en el PP con los barrios obreros, estoy convencido de que priorizarían esas obras".

Por ello, ha exigido al PP y a la Junta que "dejen de hacer demagogia y se pongan a trabajar para dar una solución urgente a los vecinos y vecinas del Cerro del Moro, que viven en unas condiciones insoportables después de más de tres décadas de incumplimientos de unos y otros en el Gobierno andaluz", apostillando que "para lo único que ha servido hasta el momento este gobierno de la Junta del PP es para que los que son muy ricos no paguen impuestos, mientras que la mayoría social tiene que conformarse con las migajas".

Finalmente, ha pedido a Ortiz y al PP gaditano que "no vendan a su ciudad y se planten ante su partido para defender los intereses de los vecinos y vecinas de Cádiz", ya que "por falta de voluntad política de la Junta en la ciudad no hay nuevo hospital, ni Valcárcel, no ha comenzado la Ciudad de la Justicia y tampoco las viviendas del Cerro del Moro pese a todos los trámites y adaptaciones solventadas por el Ayuntamiento", ha sentenciado.