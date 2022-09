La Junta tendrá que pagar un alquiler por el uso de la Audiencia Provincial en Cádiz

La Diputación Provincial va a cobrar un alquiler a la Junta de Andalucía por la utilización por parte de la Consejería de Justicia del edificio de la Audiencia Provincial, ubicado en la Cuesta de las Calesas.

Este inmueble era propiedad de la administración regional hasta que hace cerca de dos décadas se firmó un convenio con Diputación. Por el mismo este edificio pasó a manos de la institución provincial mientras que el solar del antiguo complejo educativo de San Severiano se integraba en el patrimonio autonómico con un objetivo: construir en el mismo la nueva Ciudad de la Justicia.

Este trueque de propiedades, cuya diferencia de valor se solventaron con el pago de una cantidad millonaria de la Junta a Diputación, acabó con la administración regional como inquilina del Palacio de Justicia pero sin pagar ni un euro por su utilización.

El presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, pretende acabar con esta anómala situación, únicamente favorable a los intereses de la Junta. En una conversación mantenida con este diario, el presidente provincial recuerda que los convenios firmados en su día tenían como finalidad"“la construcción de la Ciudad de la Justicia", prevista para el solar de San Severiano. Ni este proyecto ni el que luego se planteó en una parte de los Depósitos de Tabaco han salido adelante a pesar de los años transcurridos. Un tiempo que Diputación considera suficiente para cobrar ya por el uso de su patrimonio inmobiliario.

La institución provincial calcula que ha dejado de ingresar más de dos millones de euros por la renta no cobrada en más de una década, una vez que la Junta abonó la cantidad con la que se nivelaba el valor de las dos propiedades (Audiencia e Institución Provincial Gaditana en San Severiano).

Aún no se ha fijado el precio del alquiler, para lo cual se elaborarán los informes administrativos necesarios y se atenderá a los precios del mercado inmobiliario de Cádiz capital, que no es una ciudad nada barata. En todo caso, Ruiz Boix deja claro que la Audiencia Provincial seguirá estando en el palacio de la Cuesta de las Calesas. "No tenemos intención de que se vayan si ellos quieren permanecer en el edificio", destaca el presidente de la Diputación, pues este organismo no tiene, hoy por hoy, necesidad de un nuevo equipamiento para prestar sus servicios en la ciudad.

La Junta de Andalucía llegó a elaborar un proyecto para construir el complejo judicial en el solar de San Severiano, que en 2009 se amplió con una pequeña parcela vecina al mismo. La operación se paró primero y se descartó después, hasta que se planteó la utilización de dependencias en los Depósitos de Tabacos. Ahora, se está pendiente de que la administración regional aporte los fondos necesarios para sacar adelante este proyecto, teniendo en cuenta que hace ya dos décadas se anunció por primera vez la construcción del nuevo complejo judicial.