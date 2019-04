Juancho Ortiz (PP) se agarra a que el voto en las municipales "no tiene nada que ver" con el de las generales o las autonómicas

El Partido Popular ha quedado en cuarto lugar en cuanto a número de votos en estas elecciones generales, al igual que ocurrió en las autonómicas del 2 de diciembre. El candidato de este partido a la Alcaldía, Juancho Ortiz, ha lamentado que los malos resultados de las generales es resultado de "la fragmentación del voto de centro derecha", algo que a su juicio le ha restado mucha fuerza a su partido.

No obstante, Ortiz tiene muy claro que el voto en las municipales "no tiene nada que ver con las generales y las andaluzas, y sólo hay que mirar por encima la serie histórica de todos los comicios en la ciudad".

Para empezar, señala que es una "persona positiva" y que le gusta hacer "análisis racionales". A consecuencia de ello opina que esa fragmentación que se ha producido "en unas elecciones municipales no supone una pérdida tan considerable como en unas nacionales, donde hay decenas de miles votos que no surten efecto por convertirse en los llamados restos de cada provincia". Ortiz afirma que en una sola circunscripción "eso no pasa y, por lo tanto, sé que tenemos opciones de gobernar".

Así asevera que "somos los unicos que estamos haciendo propuestas, que podemos presentar una gestión aprobada por la mayoría de los gaditanos y porque, viendo lo que está haciendo el PSOE, somos la única garantía para los que no quieren seguir con el caos de gestión que supone Podemos en la ciudad".

El candidato popular señala que va a seguir haciendo propuestas y "ofreciendo soluciones" a los problemas reales de los gaditanos. Ortiz tiene claro que cuando el gaditano vota en las municipales "sabe distinguir perfectamente quién tiene opciones reales de gestionar con garantías la ciudad y quién no".

Ortiz ha lanzado un dardo sin nombrarlos a los dos extremos del tablero político señalando que "aquí no se puede estar 20 días de campaña diciendo "España" o "La banca". Así se refiere que hay que hablar de los bancos que son los que "no se pintan desde hace cuatro años" como los de la plaza que tiene el nombre de España, además de "las calles que ni están limpias ni se les espera, de la vivienda y de ayudar a los comerciantes y a los empresarios, que son los que dan trabajo".