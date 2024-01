El Juan Sebastián de Elcano llegará al puerto de Cádiz por la tarde, no antes de las cinco

Los gaditanos tendrán que esperar aún unas cuantas horas hasta ver entrar por la bocana del puerto de Cádiz a su buque más preciado, el Juan Sebastián de Elcano.

Si todo sale tal y como está previsto, el buque escuela, que aún, a las doce de esta mañana, permanece aún atracado a los bolardos de su base de La Carraca, en San Fernando, llegará esta "tarde-noche", tal y como indican fuentes del propio puerto de Cádiz.

En principio, el crucero Spirit of Adventure permanece realizando una escala en Cádiz y ocupando el espacio que, en cuestión de unas horas, ocupará el Elcano. Este crucero, operado por la compañía Saga Cruise y construido por Meyer Werft en Papenburg, Alemania, llegó a la capital a las ocho de la mañana de este martes y tiene programado zarpar sobre las cinco de la tarde. Hasta ese momento no quedará disponible el Muelle Ciudad que es el espacio en el que el área de Operaciones Portuarias tiene previsto que ocupe el buque Juan Sebastián de Elcano.

Recordar que el Spirit of Adventure, con sus 237 metros de eslora, llegó a Cádiz la mañana de este lunes procedente de Barcelona y será a las cinco en punto de la tarde cuando tiene programado abandonar el puerto gaditano y poner rumbo hacia Arrecife de Lanzarote.

A partir de ese momento será cuando, por fin, después de unos meses, Cádiz volverá a disfrutar de la presencia del Elcano. La programación ahora mismo indica que el buque escuela pasará bajo el puente Carranza sobre la una y media de la tarde tras salir desde La Carraca. En principio el plan es que salga a la mar a hacer pruebas y ya pondrá rumbo a Cádiz, donde el Muelle Ciudad le tiene guardado uno de sus cantiles más preciados, el que discurre en paralelo al Paseo de Canalejas.

De esta manera, aunque aún no es posible saber con certeza la hora exacta de su llegada a Cádiz, todo apunta a que no será nunca antes de las cinco de la tarde, hora en la que que haya salido el Spirit of Adventure.