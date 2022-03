José Ramón Páez sobra la crisis del gobierno municipal: "Yo nunca he opinado de las terrazas ni de los aparcamientos"

El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha valorado las críticas de Ganar Cádiz a los presupuestos y a que no se les ha tenido en cuenta para confeccionarlos. En una rueda de prensa celebrada en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz para presentar el Campeonato de España Infantil de Natación, Páez de manera indirecta ha lanzado un dardo al grupo que encabeza Martín Vila después de que hiciera públicas las desavenencias en este asunto: "Si me remonto a mi pueblo, a mí me enseñaron desde chico a lavar la ropa dentro y a tenderla fuera cuando estaba limpia, no a tenderla antes de lavarla", en clara referencia a que el tema se tenía que haber discutido de manera interna y no trasladarlo a la opinión pública.

En este sentido, ha ahondado en ese argumento cuando se ha referido a otras competencias que se manejan desde Ganar Cádiz y, en especial de su líder Martín Vila: "Yo nunca he opinado de las terrazas, ni de los aparcamientos ni de nada que no fuera de mis delegaciones y competencias".

El concejal de Economía y Hacienda ha incidido que se ha hecho un presupuesto "donde se recogen las líneas políticas de este equipo de Gobierno". Aquí hace un matiz importante al referir que "cuando digo equipo de Gobierno hago referencia a todo el equipo que está gobernando porque ahora mismo en el Ayuntamiento de Cádiz sólo hay un partido en el gobierno, no hay una coalición", que en este caso es Aldelante Cádiz.

Por ello, Páez ha recalcado que "el equipo de Gobierno ha presentado un documento único que no es de confluencia de distintas opciones políticas".

Con respecto a los propios presupuestos, ha señalado que es "expansivo con más de 10 millones de euros de incremento, donde todas y cada una de las delegaciones de este ayuntamiento tienen más recursos que antes. Unos más y otros menos pero nadie tiene escasez de recursos para realizar sus propios programas". En este sentido, ha advertido de que "si abrimos el melón de los recursos, el primero que tiene escasez soy yo, que tiene que hacer el Pabellón Portillo. Aquí todos tenemos escasez y en base a ñas prioridades, hay más recursos para un lado que para otro".

El edil también ha anunciado este miércoles 9 se va a convocar la comisión informativa de Hacienda, que se celebrará el día 14 para que el 17 se pueda llevar a cabo el pleno extraordinario para aprobar los presupuestos.