José Blas Fernández: “Nunca llegué a saber quién pensó en atentar contra mí”

Los actos institucionales organizados con motivo del 10 aniversario del fin de ETA le removieron la memoria y le invitaron a rescatar de uno de los cajones de su despacho un documento que le obligaron a mantener bajo llave durante mucho tiempo.

El presidente del colegio de Graduados Sociales y ex concejal del Partido Popular durante el mandato de Teófila Martínez al frente del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, estuvo en el punto de mira de ETA.

No son sólo palabras. Una notificación que recibía hace poco más de 11 años de manos de la Policía Nacional de Cádiz acredita que en aquella fecha el nombre del ex concejal de Cádiz aparecía en un documento intervenido a un detenido en Francia perteneciente a la banda terrorista ETA.

A su vez, en el comunicado le informaron a José Blas Fernández que en los documentos no aparecía su dirección aunque sí los detalles del vehículo que en aquel entonces conducía el ahora presidente de los Graduados Sociales.

El ex concejal de Hacienda se aterroriza aún recordando aquello. La notificación de la Policía prácticamente no le sorprendió porque llevaba ya muchos meses “viviendo con terror y con miedo”. “Eso te deja muy marcado “.

José Blas recuerda en un tono más serio del que habitualmente utiliza al hablar con la prensa esos momentos en los que abrir una carta o un paquete era un acto de valentía. “Recuerdo que me dieron un espejo para mirar debajo del coche cada mañana antes de montarme. No me atrevía ni a arrancarlo”.

“Llegó a ser tanto el miedo que en el único sitio en el que me sentía seguro era en el Ayuntamiento, en mi despacho, porque esa gente era tan cobarde que sólo te hacían algo por la espalda y en la calle , o bien en el Senado”.

José Blas Fernández guarda en su privilegiada memoria el nombre de muchos compañeros del Senado o incluso concejales de otros puntos de Andalucía que fueron asesinados por ETA en aquel tiempo.

Tardó mucho tiempo en reunir el valor suficiente para confesarle a su esposa lo que la Policía le había comunicado ese marzo de 2010. Su hijo fue el primero en enterarse.“Nunca llegué a saber quién o quiénes pensaron en atentar contra mí. Nunca lo olvidaré”.