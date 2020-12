Jerez, vinos para coleccionar.

El jerez tiene una larga trayectoria y las mejores casas son aquellas que pueden rastrear sus orígenes. Fundada en 1772 por un inglés, Osborne sigue siendo hoy una de las firmas más antiguas de España, dirigida por la sexta generación de la empresa familiar. Una historia que ahora se reflejada en una magnífica colección de vinos viejos.

Como consecuencia de una larga tradición y experiencia en la elaboración de vinos de jerez, la familia Osborne ha preservado una colección única de soleras fundacionales extraordinarias, consolidando sostenidamente una colección incomparable de vinos viejos y rare de Jerez.La familia Osborne acoge estos vinos con gran orgullo, no solo por el mimo y cuidado dedicado a ellos durante décadas, sino también porque cada gota confiesa herencia familiar y tradición centenaria. Son únicamente 9 los vinos que integran esta colección y que se comercializan actualmente, algunos de ellos con una escasísima disponibilidad anual: menos de 800 botellas al año.

V.O.R.S.

Se trata de una colección de cuatro estilos clásicos nacidos en el pago de Macharnudo: Amontillado 51 1ª, Sibarita Oloroso, Capuchino Palo Cortado y Venerable Pedro Ximénez. La familia Osborne adquirió hace más de 10 años este extraordinario conjunto de soleras pertenecientes a la familia Domecq, conformando de esta manera una de las colecciones de jereces viejos más importantes del mundo. La familia Domecq era propietaria y elaboradora de unos unos vinos excepcionales que respondían por su perfil al gusto del consumidor francés, vinos más secos y procedentes de un pago: Macharnudo, un clásico de plena actualidad en Jerez de la Frontera nos ofrece vinos con ese carácter vertical en boca, que sobresalen por su potencia y una alta mineralidad.

RARE

Esta colección de vinos rare o singulares está compuesta por cinco tesoros familiares que cuentan 5 historias singulares. Durante siglos, la familia Osborne ha mantenido una pequeña colección privada de las mejores soleras fundacionales, las que dan origen a esta casa, para su propio consumo. Son vinos que han sido elaborados a partir de uvas provenientes del pago Balbaína y resumen lo mejor de la enología portuense. Se trata en muchos casos de jereces que responden al paladar o al gusto inglés, son vinos de blending, muy amables y redondos en boca, que en su origen fueron diseñados en exclusiva para varios clientes de la aristocracia europea. No hace mucho tiempo, decidieron compartir sus joyas con el los amantes del vino, ofreciéndoles, en cinco vinos una visión fascinante de su historia familiar. Estas joyas son Solera AOS Amontillado, Solera BC 200 Medium, Solera India Medium, Solera PAP Medium y Solera Pedro Ximénez Viejísimo.

Colección premiada

Toda su colección ha sido galardonada con los mas más prestigiosos premios y reconocimientos internacionales. Alguno de los más recientes llegan de la mano de DECANTER al incluir CAPUCHINO VORS Palo Cortado con 97 pts Best in Show DAWA en la prestigiosa lista de Top Wines Of The Year 2019, los 97 pts de Solera Pedro Ximenez Viejo, rare sherry o los recientes 99 puntos otorgados por la Guía Gourmets 2021 a Venerable PX, VORS.

Los vinos de esta colección están disponibles en varios mercados estratégicos: Reino Unido, Alemania, China y Estados Unidos, entre otros, mientras que en España pueden conseguirse en las mejores cadenas, tiendas especializadas y restaurantes, así como a través de la tienda online de Osborne en https://www.osborne.es