Intervención anuncia que va a suspender los pagos a Sufi Cointer

La gestión del servicio de limpieza y recogida de basuras está en situación crítica. La falta de noticias sobre la tramitación del nuevo contrato que desde agosto de 2016 debía estar vigente ha tenido una última consecuencia grave: Intervención ha comunicado que va a proceder a suspender el pago de las facturas que emita la empresa que sigue prestando los servicios (la UTE Sufi Cointer).

El anuncio de Intervención –realizado a finales del pasado mes de noviembre e incluido en el expediente de informes de reparo del año 2018– llega después de que hayan transcurrido varios meses desde la aprobación de la actual prórroga del contrato por parte del Pleno del Ayuntamiento (en julio) sin que se haya producido ningún avance en el área de Contratación. “Ni siquiera se ha solicitado de esta Intervención fiscalización del nuevo expediente”, alerta el informe, en referencia al paso previo que debe tener la tramitación de un contrato público. Más si cabe en el caso de la importancia y calado del contrato de limpieza, que como también señala Intervención “está sujeto a regularización armonizada”, que implica que el plazo del procedimiento es considerablemente más amplio que el de un contrato normal; teniendo en cuenta, en este sentido, los retrasos que están acumulando en estos años la tramitación de los contratos del Ayuntamiento.

Desde que el Pleno aprobara una prórroga del contrato de limpieza por período máximo de un año, el área de Intervención ha venido emitiendo cada mes un informe en el que ha ido poniendo de manifiesto la ausencia de avances respecto a la tramitación del expediente de contratación. “A la fecha de la tramitación de la factura han transcurrido tres meses desde la adopción del acuerdo de continuación del servicio sin que se haya aprobado un nuevo expediente de contratación”, avisaba por ejemplo en el informe emitido el 25 de octubre en referencia a la factura por los servicio prestados por Sufi Cointer el mes anterior.

Ha sido en el informe del mes de noviembre cuando la Intervención Municipal ha dictaminado esta nueva decisión. “A pesar de la situación excepcional en que se encuentra el servicio y de los informes emitidos para las facturas anteriores, aún no se ha aprobado el expediente de contratación, transcurridos ya cuatro meses desde la adopción del acuerdo de continuidad, por lo que vuelve a reiterarse una vez más la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para que se realice sin ningún tipo de dilación adicional la tramitación de este expediente de contratación”, se señala en el informe al que ha tenido acceso este periódico. Y en base a ello, se recuerda que teniendo en cuenta ese tiempo transcurrido (cuatro meses en ese mes de noviembre, seis en la actualidad), el plazo máximo autorizado por el Pleno (un año, hasta julio de 2019), que “no se ha iniciado todavía la tramitación del expediente” y que éste está sujeto a ese proceso más dilatado por su cuantía e importancia, “no va a ser posible la adjudicación del contrato dentro del plazo autorizado, por lo que la próxima factura que sea tramitada tendrá que ser objeto de reparo suspensivo”, anuncia.

Intervención ha advertido que el proceso de contratación del servicio de limpieza es más largo que lo habitual por el calado del contrato

En principio, este anuncio se haría efectivo a partir de la factura emitida en diciembre. Pero como estos informes se conocen a mes vencido, hasta la fecha no se han dado a conocer aún los primeros documentos del año 2019, que constatarán la existencia o no de ese informe de reparo, así como el posible decreto del alcalde levantando ese reparo (teniendo en cuenta que la factura mensual de Sufi Cointer asciende a 1.371.608,91 euros.

Recuerda Intervención en su informe que el contrato de limpieza y recogida de residuos establecía una duración de 120 meses (a contar desde el 1 de agosto de 2006), a lo que se añadía una prórroga obligatoria para el adjudicatario de un año (que expiró el 31 de julio de 2017), a partir de lo cual “continuará ejecutando el servicio el adjudicatario en tanto se proceda a la nueva adjudicación”. Es lo que se conoce como prórroga forzosa, “que no podrá exceder de un año” (hasta julio del pasado 2018) estableciendo “las compensaciones suficientes que garantice el equilibrio económico del contrato”.

Asimismo, el informe recuerda que la limpieza y recogida de basuras de la ciudad es “de una obvia y extraordinaria importancia porque afectaría su falta de prestación a la salubridad de la población”. Y en base a esto, indica que la situación actual de la prestación del servicio “no constituye propiamente una prórroga, sino una situación excepcional en la que se requiere la continuidad del servicio por razones de interés público” (según ha dictaminado el Tribunal Supremo).

1.371.608 euros Es la partida económica que cada mes factura Sufi Cointer al Ayuntamiento por el servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad

Ante este escenario, Intervención indica que al tratarse de una situación excepcional “producida por la falta de tramitación reseñada, su duración debe ser la mínima y absolutamente imprescindible hasta la adjudicación del nuevo contrato, por el tiempo mínimo indispensable y sin exceder de un año según lo acordado por el pleno”, además de extremar las medias “para que no se incrementen los costes del contrato, significativamente los laborales” (lo que guarda relación, en cierto modo, con la renovación del convenio que recientemente se ha acordado con la plantilla); y tramitarse y aprobarse a la mayor inmediatez el expediente de contratación del servicio, “con toda la celeridad que sea posible sin restringir la concurrencia”.

Todo esto es lo que desde Intervención se señala que no se está cumpliendo en el Ayuntamiento de Cádiz, que a esta fecha no ha iniciado la tramitación del expediente de contratación. Algo que como ya se ha indicado en diversas ocasiones provocará que el nuevo contrato de limpieza no esté en vigor antes de que finalice el actual mandato corporativo (con las elecciones de mayo) ni tampoco antes de que finalice la actual prórroga el próximo mes de julio.