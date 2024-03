Incendios en viviendas: las claves de la prevención y la autoprotección

Estas son algunas de las medidas claves que aconsejan los bomberos para prevenir o minimizar el riesgo de que se produzca un incendio en una vivienda.

Detectores de humo y calor obligatorios en casas

La insistencia de los bomberos será perpetua: los detectores de humo en las viviendas son importantes para salvar vidas. Su presencia debe ser obligatoria por ley, ya vendrán después los seguros de hogar a recordarlo con cambios en sus cláusulas, una vez que la instalación y mantenimiento (su pila dura diez años) es más sencilla de lo que se pueda pensar.

El correcto uso de las puertas cortafuegos

De poco sirve tener en los edificios puertas cortafuegos si estas están abiertas y sujetas a la pared o, en caso de un garaje, para salir es necesario utilizar una llave. En los rellanos de las plantas, los bomberos recomiendan tener cerradas estas puertas o, en su caso, abiertas con un retenedor electromagnético que las haga cerrarse en caso de darse una alarma por incendio; y en los garajes, que puedan ser abiertas desde el interior con una simple barra que active su apertura sin necesidad de llaves.

El gran peligro de los indispensables cargadores

Los cargadores se han hecho indispensables. Móviles, ordenadores portátiles, tabletas y patinetes necesitan ser recargados a diario y casi a cualquier hora. Es preciso vigilarlos y que no estén cerca de material inflamable, como papeles, cortinas, colchones o sofás.

La importancia de enchufes y regletas

Los elementos eléctricos deben ajustarse a la normativa, no estar dañados, situarse lejos de cortinas y no estar sobrecargados con más enchufes de los que pueda soportar. Cualquier chispazo puede derivar en un incendio.

La vigilancia de la comida puesta al fuego

Un consejo más antiguo que el ‘comé’, pero también uno de los defectos de los hogares españoles. Dejar la comida al fuego sin vigilancia, mientras que se están haciendo cosas en otras estancias de la casa, puede ser un gran aliado de un futuro fuego.

Los bomberos también dan las claves de cómo comportarse si se produce un incendio, lo que se conoce como autoprotección.

La indispensable llamada a los servicios de bomberos

En cualquier accidente o suceso, lo primero es protegerse, ponerse a salvo en el mejor lugar posible y llamar a los cuerpos de seguridad, en este caso al 085 de los bomberos o al 112 de las emergencias.

Salir de la vivienda no es siempre la mejor decisión

No es fácil actuar en caso de incendio. Los bomberos temen que del suceso de Valencia se saque la conclusión de que lo mejor es salir de casa. Puede que sea así, y no siempre, si el incendio es en el propio hogar, pero si es en otra vivienda del edificio salir de casa no es la mejor decisión, sino que es más recomendable cerrar puertas y hacerse ver por ventanas y balcones.

Las escaleras con humo, la trampa más mortal

Y es que las escaleras suelen ser el camino que toma el humo cuando sale de una vivienda para ascender primero buscando una salida y, si todo el hueco se llena, descender incluso hasta las plantas más bajas. No es un lugar seguro; más bien al contrario: es la trampa en la que caen más víctimas de la mortal inhalación de humo.

Cerrar puertas, una acción más que importante

Hay países, sobre todo los anglosajones, que insisten en la conveniencia de cerrar todas las puertas posible de una vivienda en caso de incendio. Los bomberos gaditanos lo certifican como si fuera una campaña: “Cierra la puerta al fuego”.