Iglesia y Ayuntamiento se emplazan a sentarse para hablar del Corpus

Da la sensación de que la noticia, ciertamente difícil de creer, no ha terminado de ser digerida por los teóricos afectados. Como un boxeador noqueado, los principales actores en la fiesta del Corpus no aciertan a valorar con rotundidad, con libertad, el anuncio realizado por el Ayuntamiento de que el Carnaval coincidirá en 2022 con la fiesta eucarística, el 19 de junio. La sensación aparente en el seno de la Iglesia diocesana es que la decisión municipal respecto al Carnaval es reversible, que el calendario es flexible y el plazo aún largo como para modificar esas fechas e impedir que el Corpus se celebre entre papelillos, tablaos y pitos de caña.

El Obispado ha activado la vía del diálogo, del encuentro con el Ayuntamiento para analizar lo que consideran “un despiste” y buscar soluciones. Así lo trasladan el deán del Cabildo Catedral, Ricardo Jiménez, y el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado; y así parece que están actuando en Hospital de Mujeres, que ha rechazado hacer cualquier tipo de valoración pública al respecto.

“Hemos de sentarnos tanto las instituciones eclesiásticas como el Ayuntamiento para solventar esta contrariedad”, avanza Ricardo Jiménez, que traslada el convencimiento de que tanto el Cabildo Catedral como el Obispado “en todo momento vemos la necesidad de apoyar al Carnaval y busquemos la mejor solución posible para que ambas festividades puedan celebrarse con la dignidad que se merecen”.

Es precisamente eso, que las dos fiestas puedan convivir dignamente el mismo día, lo que parece del todo imposible. Al menos, según lo conciben las cofradías, que son parte esencial de la organización y la celebración del Corpus. “Es difícil que puedan cohabitar las dos fiestas. ¿Cómo se van a celebrar los actos de Corpus los días previos, por ejemplo?”, se pregunta el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, que conoció en la noche del martes y a través de los medios de comunicación la decisión del Ayuntamiento.

“Hasta esta mañana (por este miércoles) por la mañana no he hablado con la concejala para manifestarle nuestra contrariedad con la fecha escogida por todas las dificultades que implica en la celebración que merece el Corpus”, explica Jurado, que aboga también por reunirse con el Ayuntamiento, analizar la situación y buscar soluciones. De hecho, el mandatario cofrade reclama al equipo de gobierno que adelante una semana los actos anunciados, “de modo que el Carnaval culmine el domingo 12 de junio y no afecte a la celebración del Corpus”.

Ese contacto con el Ayuntamiento, por tanto, se antoja fundamental para los organizadores del Corpus -entre los que conviene recordar que también se encuentra el propio Ayuntamiento por medio precisamente de la delegación de Fiestas- de cara a que una fiesta y la otra puedan volver a celebrarse con la mayor normalidad posible en 2022, sin que ninguna le quite a la otra el espacio que le corresponde.