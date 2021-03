Ideas creativas para divertirte en casa con tus amigos

La pandemia de COVID 2020 nos mantuvo encerrados en casa y, ahora, a mediados de 2021, nos hemos acostumbrado bastante al calor de nuestros hogares, debido a que el estado de cuarentena se mantiene en casi todas partes del mundo. Sin embargo, es perfectamente normal que se te hayan acabado las ideas para pasar el tiempo.

Así que, si buscas más opciones para divertirte además de los maratones de películas, las charadas y el baccarat juego, en el siguiente artículo te presentaremos 10 ideas divertidas para pasarla bien en casa con amigos. ¡Empecemos!

Redecora tu casa

Existen muchos tutoriales en YouTube donde puedes aprender cómo darle vida a un mueble viejo o cómo redecorar tu sala, usando solo materiales reciclables. Es el mejor momento para acomodar tus espacios y entrenar tus dotes de artesano o artista, incluso puedes pedir ayuda a tus amigos para hacer un proyecto juntos.

Organiza un concurso de cocina

Convierte tu cocina en la sede de un gran concurso donde participen tus familiares o amigos, crea un cronograma divertido con rondas temáticas y evaluación. Esto no solo le dará un giro al concepto de cena, sino que también alentará a los participantes a ser creativos y probar nuevas ideas. Incluso si la mayor parte de la comida termina siendo incomible, toda la experiencia y recreación habrá valido la pena.

Manicura entre amigos

Sigue algunos consejos de los artistas de uñas más populares de Instagram y deléitate con un poco de arte para uñas. No es necesario ir a un salón exclusivo, existen muchos tutoriales donde aprenderás cómo hacer diseños hermosos en casa. Todo lo que necesitas es un amigo con mano firme y algunos colores de esmalte geniales.

Noche de spa

Este es para las chicas principalmente, pero pueden unirse los chicos también. La cosmética coreana está en auge debido a sus minuciosas y relajantes rutinas de 12 pasos. Así que dirígete a cualquier página web especializada con envíos a tu país y pide las mejores mascarillas y artefactos coreanos para masajes y relajación y entrégate a un día de descanso.

Desarrolla tus habilidades de barman

Elige una receta con frutas que tengas en la nevera. Busca algo relativamente simple y dulce como un mojito, si tienes una coctelera podrás explorar más opciones, pero si no es tu caso, existen muchos tragos que pueden preparase tan solo con una licuadora. ¡Inténtalo!

Karaoke en familia

Si alguien en tu familia toca algún instrumento, esto le dará puntos extra a la experiencia, pero si no, te aseguramos que será igualmente memorable. En YouTube se encuentran un sinfín de canciones para ser cantadas en karaoke, no importa si no tienes la voz de Rihanna, recuerda darlo todo en tu presentación y de seguro tu familia se reirá, pero también ganarás algunos aplausos.

Picnic interior

Coloca tus mantas más bonitas sobre el piso de su sala de estar y prepara algunos sándwiches y otros bocadillos fríos. Las delicias veraniegas como fresas y champán y mimosas con jugo fresco se sumarán a la atmósfera. Coloca luces de hadas alrededor de la habitación para crear un ambiente etéreo y disfruta el momento con tus familiares cercanos. También puedes hacer una versión de este picnic para los niños.

Noche de póquer

Ya sea que lo organices por diversión o por dinero, una noche de póquer es un momento de diversión a prueba de fallas, especialmente si todos son aficionados. Agrega juegos para beber y relájate apostando entre amigos.

Búsqueda del tesoro

Prepara tus pistas y escóndelas por la casa. Cada una debe llevar al siguiente, y la final debe llevar al ganador a un premio especial. Para este juego puedes hacer una versión para adultos donde el premio sea una botella de vino o una versión para los más pequeños de la casa, donde el premio sea un rico helado.

Resuelve un misterio de asesinato

Escoge un juego de mesa o descarga un esquema de misterio de asesinato en línea. Proporciona a todos las pistas necesarias y que deja que empiecen a fluir las conjeturas e hipótesis. Por supuesto, el equipo de detectives que logre resolver el misterio, obtendrá un premio. Te sorprenderá lo mucho que les gustará este juego.