IU denuncia que el Ayuntamiento de Cádiz no controla las terrazas "ilegales" de los bares

Mesas y sillas obstaculizando la posible entrada y salida de ambulancias y bomberos, veladores delante o casi encima o casi dentro de portales de acceso a viviendas y calles prácticamente intransitables para los ciudadanos, en especial para los invidentes, para quienes tienen problemas de movilidad o para madres y padres de bebés en carritos. O mobiliario emplazado junto a transformadores eléctricos.

Cinco años después de que tras un tortuoso proceso de participación se aprobase la actual ordenanza que regula las terrazas de bares, restaurantes y cafeterías, este es el panorama, no generalizado pero sí muy extendido por toda la ciudad, que pinta Izquierda Unida (IU) en un informe al que ha tenido acceso este periódico.

En el escrito que tienen previsto presentar hoy a través del Registro Municipal, IU denuncia que el Ayuntamiento de Cádiz no está velando por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y otros Elementos Auxiliares, que la inspección municipal "apenas si actúa de oficio, sólo por la mañana", y que la Policía "no atiende las reclamaciones de los ciudadanos cuando se la llama" para denunciar alguna flagrante infracción.

Desde Izquierda Unida señalan las calles de La Palma, Plocia y Nueva, en el casco histórico, como algunas en las que consideran que más se incumple la ordenanza vigente, pero también apuntan a algunas de Puertatierra. Por eso han solicitado los listados de todas las autorizaciones vigentes, de las denuncias interpuestas y de los expedientes sancionadores abiertos y copias de la documentación sobre algunos casos concretos. Además de la calles antes citadas aparecen otras como Corralón de los Carros, San Fernando, el tramo alto de Rosario (entre Sagasta y Beato Diego de Cádiz), las plazas de San Juan de Dios, Candelaria y San Francisco, así como la Avenida de la Bahía y Granja de San Ildefonso.

La formación política pide que "se inicien las medidas oportunas y se den las instrucciones precisas para hacer cumplir" la ordenanza municipal" y que "se proceda a la retirada de aquellas ocupaciones de vía pública con terrazas que carezcan de autorización vigente para tal cometido y que suponen un incumplimiento manifiesto de la ordenanza vigente y la normativa estatal en materia de accesibilidad".

IU recuerda que en la elaboración y redacción de esta ordenanza "participaron técnicos municipales, así como entidades sociales de la ciudad". "Ese foro tuvo como pretensión que con esta norma se ordenase el espacio público, garantizase la convivencia entre el disfrute de los vecinos, su descanso y los negocios de hostelería, y que a su vez evitase la competencia desleal entre establecimientos hosteleros", destacan desde la formación política.

"La puesta en marcha fue compleja y no estuvo exenta de polémicas en los medios de comunicación y por parte de grupos de presión como la patronal Horeca y ciertos hosteleros de la ciudad, pero como toda norma aprobada se debe cumplir. De igual manera que no se pone en duda la aplicación de cualquier ordenanza municipal o de cualquier norma de rango legal, ésta no podía ser menos.", señalan desde IU.

Desde IU reconocen que "en numerosas calles y plazas de la ciudad precisamente se ha podido cumplir con los requisitos que marcan normas de rango superior en materia de accesibilidad universal, y muchos establecimientos hosteleros adaptaron sus instalaciones a raíz de esta ordenanza (pese a que las normas en materia de accesibilidad ya obligaran a la administración a hacer cumplir estas prescripciones).

"Sin embargo", matizan a continuación, "en otras como la calle Virgen de La Palma, Nueva o Plocia, por citar tres casos, sigue incumpliéndose de forma flagrante y evidente lo recogido en la ordenanza, lo establecido en normas de accesibilidad de rango superior, e incluso las medidas mínimas que precisan los servicios de emergencias (como es el caso de Bomberos) para actuar en caso de urgencia".

"Además, tras el cambio de Gobierno Municipal en junio de 2023, los incumplimientos se han incrementado notablemente en muchos puntos de la ciudad", añaden desde la formación política, "multiplicándose las quejas vecinales dirigidas a nuestra organización, y a otras entidades sociales de la ciudad que nos las hacen llegar. El temor a una confrontación directa con el hostelero en sí, o a posibles represalias, es lo que provoca que muchos vecinos no se atrevan a denunciar directamente la situación", sostienen. "Con la inacción en el control y aplicación no sólo se incumple la ordenanza, lo dispuesto en las normas estatales en materia de accesibilidad, pero también se pone en peligro la seguridad de los vecinos y vecinas", añaden.

Así, a continuación comunican al Ayuntamiento "lo que ya conoce esta Administración pero que obvia a sabiendas permanentemente":

Primero, "que es conocido por los hosteleros que el poco control que se ha realizado de oficio hasta ahora, siempre en horario de mañana, ya que las inspecciones que realiza el servicio de rentas municipal son a esa hora, produciéndose el grueso de los incumplimientos en horario nocturno conociendo perfectamente que no hay control a esas horas, salvo que medie denuncia de un particular".

Segundo, "que algunos incumplimientos podrían suponer, además, infringir la normativa en materia de seguridad junto a centros de transformación de electricidad."

Tercero, que, "además, vecinos de la ciudad nos han alertado que en la mayoría de las ocasiones la Policía Local no acude a este tipo de denuncias, viéndose desamparados".

Cuarto, que "estos incumplimientos en la ciudad son vox populi, sin que haya ningún tipo de penalización ni de control o sanción; un ejemplo de ellos son el caso de la calle Virgen de la Palma o calle Nueva, que han suscitado polémica en los medios de comunicación de forma constante, sin que la administración, pese a eso, actuase.

Quinto, "que, casualmente, todo lo anterior coincide con las peticiones de la patronal de la Hostelería, Horeca, que ha pedido en multitud de ocasiones que no se vigilen o controlen las terrazas, con declaraciones en prensa en las que afirmaba 'que la mejor administración es la que no interviene'. Esto lo manifestaron en en distintas sesiones de la Mesa de Seguimiento de la Ordenanza de Terrazas".

Sexto, que "ni la administración ni sus responsables pueden permitir ocupaciones de terrazas en la ciudad sin título habilitante, si lo hiciera a sabiendas, sea por acción (dando instrucciones) o por omisión (conociéndolo y no actuando)".

Séptimo, que "muchos de los incumplimientos que se denuncian han aparecido en prensa de forma reiterada sin que la administración actúe, incluso dándose la 'paradoja' de que el actual alcalde, en declaraciones a Diario de Cádiz, el pasado 3 de agosto dijese literalmente que 'la ordenanza se cumple a rajatabla' con una foto en la misma noticia donde se evidencia el incumplimiento de la ordenanza"

IU adjunta en su escrito un dosier con fotografías "que evidencian en distintos puntos de la ciudad este incumplimiento de forma reiterada".