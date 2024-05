IU señala la "dejadez" del Partido Popular en materia de personal del Ayuntamiento de Cádiz

IU Cádiz ciudad se ha sumado a las críticas que la representación sindical en el Ayuntamiento de Cádiz ha realizado estos días atrás sobre la "falta de gestión" del Partido Popular en las políticas de personal del Ayuntamiento de Cádiz, que, según señala la portavoz de la formación, Marga Forné, "está conllevando el cierre de instalaciones y externalización de servicios, lo que nunca se había vivido con anterioridad".

Abundan desde la formación que "no hay excusas que valgan, han tenido un año con mayoría absoluta para adecuar la RPT a las necesidades actuales y aprobar la plantilla presupuestaria, por lo que si no han resuelto muchos de los problemas que está sufriendo los trabajadores y las trabajadoras municipales es por la falta de gestión en la materia, sin que pueda achacarse a herencias de otros años". Muestra de ello, según indica la portavoz, es que "hay expedientes en materia de personal iniciados en su propio mandato que acumulan meses de retraso sin que avancen, puestos vacantes por jubilación en estos meses que no se están cubriendo con bolsas en vigor, por lo que achacar esta situación al anterior equipo de Gobierno es querer confundir por no querer asumir su responsabilidad".

Para la portavoz, resulta "inaudito que se estén cerrando instalaciones como ha sucedido con la piscina municipal o con la biblioteca de la Viña, o externalizando proyectos de obra en Urbanismo y en Procasa lo que nunca se había realizado en los años anteriores".

Así pues, sospecha la portavoz que "el Partido Popular tiene un historial conocido en el deterioro de lo público que nos hace incluso dudar si esta situación es fruto de la inoperancia o es creada precisamente para justificar en el corto-medio plazo la externalización de algunos servicios municipales, como ha pasado en otras administraciones y Ayuntamientos gobernados por la derecha".

Finaliza, subrayando que "es la plantilla municipal la que está sufriendo esta situación redoblando esfuerzos, y la ciudadanía que ya no sabe cuándo acudirán a un centro municipal y el mismo se encuentre cerrado sin previo aviso".