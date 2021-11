Huelga del Metal en Cádiz: Los empresarios temen que las industrias tractoras comiencen a cancelar contratos a partir del 10º día de huelga

Los empresarios de la industria auxiliar naval y aeronáutica gaditana temen que las empresas tractoras, entre ellas Navantia y Airbús, comiencen a rescindir contratos a partir del décimo día de huelga, según admitió ayer, séptimo día del conflcito laboral, Diego Chaves, presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Femca).

"Se están haciendo estudios [del impacto económico de la huelga] por parte de todas y cada una de las empresas, pero lo que más miedo nos da es que esto se perpetúe en el tiempo. Llevamos casi diez días continuados de huelga. Y a partir del décimo, las empresas tractoras tienen la posibilidad de rescindir contratos", confesó Chaves en una videoconferencia de prensa.

"¿Cuánto hemos perdido? No es ya lo que se ha perdido sino lo que no se ha ganado. Los estudios lo dirán a toro pasado. Ahora lo que queremos es resolver el conflicto y que esto acabe cuanto antes", dijo el presidente de la Femca, a pregunta de los peridistas, minutos antes de que se reanudasen ayer las negociaciones en Sevilla.

“Este conflicto no se está viviendo bien. A nadie nos gusta la situación. Y sobre todo, como gaditano, no me gusta ver a mi provincia en los telediarios como la estoy viendo. Faltan 25 minutos para que nos volvamos a sentar a negociar. Tenemos la esperanza de que esto llegue a buen puerto, No puedo decir nada más. A las seis estamos citados el equipo negociador en Sevilla,. Nuestras expectativas son poder llegar a un acuerdo rápido para poder cerrar ya este tramo que estamos viviendo, que no le viene bien absolutamente a nadie", añadió Chaves.