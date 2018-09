Hotusa debe reconfigurar su hotel en la Casa del Almirante

La construcción de un hotel de gama alta en la Casa del Almirante por parte del Grupo Hotusa es uno de los proyectos más importantes en materia turística que se va a llevar a cabo en Cádiz a corto plazo. Por un lado, se materializa la apuesta por un turismo de calidad y se recupera un edificio histórico de la ciudad que llevaba ya demasiados años abandonado. Por el otro, se da mayor vida a un barrio con tanto encanto como El Pópulo. Sin embargo, la complejidad de la operación al tener que rehabilitarse un edificio que cuenta con una protección de grado 0, la máxima que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha obligado a la empresa hotelera a tener que reconfigurar su plan inicial.

El pasado mes de junio, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, órgano dependiente de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, emitió un informe desfavorable al proyecto presentado por el grupo catalán para recuperar el emblemático edificio que preside la plaza de San Martín. Según señalaron fuentes de la citada delegación, entre los motivos que llevaron a no aprobar la idea inicial de la empresa hotelera se encuentra la compartimentación que se pretendía realizar de la finca para ubicar las diferentes estancias y servicios.

Este órgano da respuesta a las alegaciones de la empresa promotora

Precisamente, en la sesión que celebró ayer de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico se volvió a estudiar un asunto relacionado con el futuro hotel de la Casa del Almirante. En el turno de ruegos y preguntas, se dio conocimiento de la ponencia técnica con las conclusiones a las alegaciones formuladas por el Grupo Hotusa al dictamen realizado por este órgano. En esta contestación, según señalaron estas mismas fuentes, se han valorado positivamente muchas de las reclamaciones realizadas por los promotores del futuro establecimiento hotelero, aunque otras cuestiones sí se tendrán que subsanar al rehacerse el proyecto, que deberá volver a pasar en los próximos meses por el citado órgano para que le dé su visto bueno.

Que Patrimonio Histórico emitiera hace unos meses una resolución negativa no significa que no exista sintonía entre los técnicos de la Junta de Andalucía y Hotusa para intentar que el proyecto salga adelante. De hecho, tras tumbar la primera propuesta, se han producido reuniones entre las partes para intentar desatascar esta situación. De hecho, el pasado mes de julio se realizó una visita técnica a la Casa del Almirante para conocer in situ el estado en el que se encuentra este inmueble. Esta inspección ha permitido el avance de los trabajos, lo que puede dar sus frutos próximamente.

Uno de los problemas con el que se ha encontrado Hotusa para intentar dar forma al proyecto, tal y como se constató en la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ha sido el estado en el que dejó el inmueble su anterior propietario, que no llegó a finalizar las obras para construir un hotel de cinco estrellas, que iba a contar con 20 habitaciones. Este órgano emitió un informe favorable al proyecto original en 2007. Sin embargo, la anterior promotora solicitó ampliaciones de su proposición. Ante esto, estas fuentes de la Delegación Territorial de Cultura indicaron que se realizaron algunas actuaciones en el edificio fuera de lo que se había permitido.

Ante esto, y teniendo en cuenta que el edificio cuenta con el grado máximo de protección en el PGOU, la intención de la Administración autonómica es que el proyecto que se apruebe recupere el edificio en función de lo que marca la normativa urbanística, respetándose la estructura primigenia y manteniéndose los elementos originales.

Cabe recordar que la operación por la que el Grupo Hotusa se hizo con la propiedad de la Casa del Almirante se culminó poco antes del verano de 2017. En ese momento, el inmueble era del BBVA, que se lo embargó a los anteriores dueños tras quedar paralizadas en 2010 las obras de un hotel de cinco estrellas. La venta se cerró por una cifra cercana a los dos millones de euros. Esta empresa hotelera también pretende construir otro hotel con encanto en el palacete del número 1 de la calle Sagasta.