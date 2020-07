Hosteleros de Asdrúbal piden la escalera de caracol... y más funcionarios

No corren buenos tiempos para la hostelería. En Cádiz capital, las quejas van por barrios. Y en el entorno de la plaza de Asdrúbal, varias son las preocupaciones en este principio de verano tras el fin del estado de alarma por el Covid-19. Los establecimientos de la zona demandan la apertura de la escalera de caracol que da a la playa, de nuevo precintada. Juan Carlos Sace, del restaurante La Mirilla, lamenta la pérdida de clientela que supone la escalera clausurada. “Perdemos a esos bañistas que suben a tomarse una cerveza o un café. Quienes suben por la cuesta o por el Drago tienen otros bares a mano para tomarse algo.Ya llevamos mucho tiempo padeciendo este problema”, indica. Sace también estima que a esa zona de la playa “la están dejando morir”. Para Joaquín Sánchez, de la tapería El Tascón, “es complicado para bajar a bañarse por esta zona. No sabemos por qué no se arregla”.

“Como se imponga el trabajo telemático no sé qué voy a hacer con el negocio"

Otro problema que se le presenta a establecimientos de la zona como La Mirilla o El Tascón es la falta de clientes funcionarios del edificio de la Junta de Andalucía, la anexa Tesorería General de la Seguridad Social y la Jefatura Provincial de Tráfico. El teletrabajo, iniciado con el estado de alarma, ha restado presencia de funcionarios en una cantidad importante, lo que va en detrimento de los negocios hosteleros de la zona, principalmente en lo que respecta a los desayunos y al aperitivo posterior a la jornada laboral. “Como se imponga el trabajo telemático no sé qué voy a hacer con el negocio. Y ahora hay que añadir el periodo de vacaciones de estos funcionarios”, lamenta Sace. Recuerda Joaquín Sánchez, por su parte, que “antes del confinamiento dábamos desayunos y almuerzos y ya no se hace eso. Los funcionarios tienen horarios distintos a lo habitual y la mayoría no sale a desayunar. Muchos vienen una vez a la semana”. Sánchez añade que “ahora mismo nos salvamos con el veraneo, que ha empezado tímidamente, pero no llegamos a un tercio de ventas de lo que hacíamos en los desayuno. Para almorzar, nada. Y encima ahora empiezan las vacaciones”.