El Hospital Puerta del Mar plantea cerrar hasta 94 camas este verano

A partir del mes de julio, está previsto que el Hospital Puerta del Mar mantenga "en reserva" 94 camas de cuatro controles de hospitalización para realizar obras de mejora en esos espacios, según ha anunciado este jueves la dirección gerencia del centro a las organizaciones sindicales en una reunión en la que se presentó el plan de verano del hospital gaditano.

En concreto, las camas que se cerrarán serán de las unidades de Digestivo, Cirugía Maxilofacial y Plástica, Cirugía Torácica y el control de Ginecología de la sexta planta. Además, se cerrarán 22 camas de un control de Medicina Interna del Hospital de San Carlos de San Fernando, dependiente del Puerta del Mar.

La dirección gerencia del hospital gaditano informó que las obras de estos controles abarcarán los tres meses de verano, sin especificar fecha de inicio ni de finalización de estas actuaciones, en contra de lo que ha hecho años anteriores. En este sentido, los máximos responsables del centro han explicado que este plan de mejoras estructurales del centro es un planteamiento de máximos, es decir, se cerrarán los controles si la presión asistencial lo permite, y se haría de forma paulatina. Así, si hubiera falta de camas para atender a pacientes, no se cerrarían los controles previstos y no se realizarían las obras de mejora; de ahí que no hayan especificado las fechas de los trabajos.

Descenso de la actividad quirúrgica

En cuanto a la actividad quirúrgica, habrá un notable descenso este verano. De forma que de los 19 quirófanos que hay actualmente en el Puerta del Mar, se prevé que en agosto sólo estén ocho en funcionamiento; mientras que en San Carlos, donde hay cinco quirófanos, se producirá una disminución paulatina de actividad hasta alcanzar un mínimo de dos quirófanos en agosto. Como consecuencia de ello, se prevé que el número de sesiones quirúrgicas en el hospital de Cádiz sea 926, cuando el año pasado en el mismo periodo se realizaron 1.035 sesiones quirúrgicas. En San Carlos, también disminuyen las sesiones quirúrgicas respecto al año pasado, pero la diferencia no es significativa.

Contrataciones para sustituir las vacaciones

Los máximos representantes del Puerta del Mar anunciaron que las contrataciones durante el verano en el conjunto de las categorías profesionales serán de 58.195 días, mientras que el año pasado las contrataciones durante el mismo periodo de tiempo fueron de 54.608 días. Es decir, aumentan en más de un 6% respecto al verano de 2019. Sólo en el caso de los médicos, según la dirección del centro, se contratarán 1.420 días más respecto al año pasado. Lo que no se ha detallado es cuántos profesionales suponen esos días de contratos ni en qué unidades se ubicarán.

Un aspecto que se destacó en esta reunión de los responsables del hospital con las organizaciones sindicales es que ante la posibilidad de que se produzca un rebrote de coronavirus en el último trimestre del año, la mayoría del personal sanitario ha concentrado sus vacaciones en el periodo estival, por lo que, según han destacado las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT, el aumento de días de contratación no supone que vaya a producirse una mayor cobertura de personal que en 2019, ya que este año aumentará considerablemente el número de profesionales que cogerá vacaciones en verano.

Algunos sindicatos han expresado su disconformidad con que se reduzca la actividad quirúrgica este verano y se cierren nuevamente controles. En concreto, Autonomía Obrera y CGT se han mostrado en contra de estas medidas. En su opinión, ningún año está justificado el cierre de camas, pero en esta ocasión "mucho menos", ya que entienden que debería aprovecharse el periodo estival para reforzar la actividad y aliviar así las listas de espera que se han generado durante los meses en los que se ha reducido al mínimo la actividad en los hospitales por la pandemia de coronavirus.