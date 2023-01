Guía para no perderse por las zonas de bajas emisiones en Cádiz

Todas las vías de acceso al interior del casco histórico van a contar con una cámara lectora de matrículas que sancionarán automáticamente a todo vehículo que acceda sin tener autorización para ello, según el proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento de Cádiz de cara al desarrollo de las zonas de bajas emisiones en la ciudad.

Cámaras que ya el Ayuntamiento ha implantado en el acceso a la plaza Fray Félix, en Garaicoechea, en Buenos Aires, en la plaza del Cristo de la Vera-Cruz, en Argüelles, y en Rubio y Díaz.

A estos puntos se unirán los que se habiliten, atendiendo a este plan y al proyecto que ahora se adjudica, en las calles Botica, Santa María, San Juan de Dios, Arquitecto Acero, Sagasta, San Félix, Venezuela, Pericón de Cádiz, Matía, Doctor Marañón, Benito Pérez Galdós, Beni de Cádiz, Ustáriz, Vea Murguía, la esquina de Santiago Terry y Fermín Salvochea, Isabel La Católica, Plaza de España, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Perla de Cádiz y Teniente Andújar.

Esta actuación en el casco histórico se complementa con la puesta en marcha del sistema de cámaras ya implantado en las vías de acceso al tramo del Paseo Marítimo que va de la glorieta ahora llamada Ana Orantes a Cortadura. En concreto, en esa confluencia de Ana Orantes con el Paseo y en las calles Virgen de las Angustias, José García Agulló, Ceuta, Villa de Paradas y Sirenas.

Junto a ellos, el parque de vehículos deberá llevar pegatinas impuestas por la DGT y que clasifican los vehículos en función de su impacto ambiental.

Etiqueta 0 emisiones, Azul: Con esta etiqueta puedes acceder donde quieras, incluso aparcando gratis en zona de estacionamiento regulado.

Etiqueta Eco: Tienes, al menos de momento, los mismos privilegios que con la 0, con la salvedad de dos beneficios importantes: no puedes circular por los carriles BUS-VAO, y sí puedes aparcar dentro de las ZBE, pero pagando.

Etiqueta C, Verde: Pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas (obligatorio en párking), mientras que fuera de las ZBE pueden circular con total libertad y también aparcar en zonas de estacionamiento regulado.

Etiqueta B, Amarilla: No hay grandes diferencias en cuanto a restricciones de circulación respecto al distintivo C, aunque sin duda alguna, con el tiempo la etiqueta B perderá privilegios mucho antes que la C. Aparte, aparcar en zonas de estacionamiento regulado con un vehículo con etiqueta B sale más caro que con un C, puesto que acarrea una penalización del 20%.

El resto de los vehículos, el 50% más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio y por tanto tienen prohibido entrar en las ZBE.