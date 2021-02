El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz denuncia que el PP se desmarca de la declaración del 8M

La concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, ha lamentado que el PP de Cádiz se haya desmarcado de la propuesta de declaración institucional por el 8 de marzo que este viernes pretendía aprobar el Consistorio gaditano en el Pleno y que cuenta con el apoyo del resto de fuerzas del arco plenario gaditano. La edil ha indicado que, tras buscar excusas vagas y tratar de hacer un uso partidista del texto, "la condición del PP está llevando al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz los postulados más reaccionarios de Vox".

Garrón ha recordado que en otros municipios de Andalucía Vox no ha respaldado declaraciones institucionales sobre igualdad o sobre el movimiento feminista y ahora en Cádiz "el PP se pone el traje de Vox, que tanto parece gustarle, y se desmarca de la declaración institucional sobre el 8M". La edil teme que la decisión del PP se deba a que "el partido que lo sustenta realmente en la Junta, Vox, no se lo permite como contrapartida de su acuerdo en la Junta de Andalucía". En esta línea, ha señalado los contantes recortes en políticas de igualdad que está realizando el PP en la Administración andaluza, como con las subvenciones a asociaciones de mujeres o la exclusión de proyectos de atención a las víctimas de violencia machista de la línea de ayudas para su prevención.

La concejala ha indicado que "después de casi dos semanas de negociación entre todas las fuerzas presentes en el Ayuntamiento de Cádiz, hoy se ha descolgado la edil Mayte González Negroto comunicando que no apoyarían la declaración institucional". "Está claro que trata de una maniobra para no sumarse a este texto porque no se lo permite su socio de Vox y tratado de hacer un uso partidista del mismo completamente inadmisible en una declaración institucional que apoyarían todos los partidos", ha resaltado.

Garrón afirma que "la lucha partidaria debe quedarse al margen de un apoyo claro y sin fisuras a la igualdad, especialmente en fechas tan señaladas para el movimiento feminista como el 8 de marzo".