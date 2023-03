La Fundación de la Mujer acoge más de medio centenar de iniciativas dirigidas a la Mujer y al área LGTBIQ+

La concejala de Feminismos, Lorena Garrón, ha presentado este miércoles la programación de actuaciones de la Fundación municipal de la Mujer para este 2023 en la que ha destacado las acciones formativas, el programa de Canguros municipales, el Plan de Cádiz ciudad Cuidadora y la elaboración de un protocolo de actuación para la prevención, detección y actuación frente a las violencias sexuales dirigido a los agentes sociales.

Tras su aprobación por unanimidad por parte del Consejo Rector de la Fundación, Garrón ha destacado el esfuerzo realizado por la entidad municipal para tener “un año con más de medio centenar de iniciativas de sensibilización, formación y concienciación para tener una ciudad feminista y diversa, en la que la igualdad sea real y efectiva.”

Lorena Garrón ha avanzado que “seguimos trabajando en el I Plan Cádiz ciudad Cuidadora, un plan global y transversal a todas las áreas en el que los cuidados están en el centro de todas las políticas”. Este plan “acogerá dentro de sí mismo otros planes como el de la Violencia de Género y el plan contra la Lgtibifobia”.

La concejala ha señalado que la programación vuelve a vertebrarse en seis ejes: feminismos y empoderamiento, violencia de género, transversalidad de género, coeducación, conciliación de la vida personal, laboral y familiar y actuaciones contra la LGTBIfobia y a favor de la diversidad afectivo-sexual y de género.

De entre todas las actuaciones, Garrón ha destacado las iniciativas vinculadas a la formación “ya que la entendemos como una herramienta eficaz y primordial para erradicar las violencias machistas y lgtbifóbicas”. De hecho, se van a realizar 15 actuaciones formativas, en las que se impartirán más de 550 horas de formación en violencia de género, feminismos, igualdad y transversalidad de género, empoderamiento, interculturalidad y movimientos migratorios. “Me gustaría destacar de forma especial la formación de Dinamizadoras para la promoción de la igualdad de género y que ya está en marcha. Con esta formación dotamos de habilidades relacionadas con la promoción de la igualdad de género a mujeres en situación de desempleo”, ha añadido.

La Fundación continúa además con la formación dirigidas a mujeres en proceso de superación de la violencia de género en la que se aborda de manera práctica y vivencial los temas claves que se relacionan con la superación de una historia de maltrato desde una perspectiva feminista, integrativa y empoderante.

La concejala ha avanzado el trabajo que se está realizando para elaborar un protocolo para la prevención, detección y actuación frente a las violencias sexuales dirigido a los agentes sociales, culturales y empresariales de la ciudad para que puedan detectar situaciones potencialmente peligrosas. “Así avanzaremos hacia un Cádiz más seguro y garante de los derechos y de las libertades y libre de violencias sexuales”.

Lorena Garrón ha enumerado las diferentes actuaciones que se van a realizar a lo largo del presente año. Así en materia de feminismos y empoderamiento se continúa con las unidades psicológica, jurídica social de atención a mujeres y con los talleres de reciclado textil, patchwork y bordado que ya se están haciendo. Además se volverá a abrir la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la igualdad de las mujeres, se realizarán exposiciones en la sala Cigarreras de Cádiz, el curso de formación básica en feminismo, el acto de ilustres anónimas en el que se reconoce la trayectoria tanto de mujeres a nivel individual como de asociaciones y colectivos; una nueva edición del Con nuestras palabras con motivo del Día del Libro, los actos del 8M y la actualización del reglamento del Consejo de la Mujer en el que se incluirá una perspectiva plural y diversa que represente de verdad a todas las mujeres.

En materia de violencia de género, además de las unidades de atención anteriormente mencionada, se sigue con el servicio de atención 24 horas, los talleres y terapias grupales, los cursos de autodefensa feminista, el protocolo de actuación para la prevención, detección y actuación frente a las violencias sexuales dirigido a los agentes sociales, la actualización de la guía de servicios y recursos para mujeres en Cádiz, la formación en violencia de género para profesionales, los cursos grupales dirigidos a mujeres en proceso de superación a la violencia de género, la formación sobre masculinidades no tradicionales, la campaña Carnaval sin violencias, No es No y los actos con motivo del 25 N.

En cuanto a la transversalidad de género, se contempla la presencia de la Fundación de la Mujer en redes sociales, la colaboración con el programa Miradas de Onda Cádiz, la escuela de feminismos y LGTBIQ+, el servicio municipal para la eliminación del uso sexista del lenguaje, el servicio municipal de transversalidad de género, la ampliación y actualización del material bibliográfico, actuaciones en materia de empleo y autoempleo en colaboración con el IFEF, la formación para dinamizadoras para la promoción de la igualdad de género, servicios artísticos para la sensibilización en materia de género y diversidad afectivo sexual, actuaciones para la incorporación de la perspectiva de género en arte, cultura, ciencia y deporte. Además se recogen iniciativas para tener mayor presencia de las mujeres en la vida pública ya sea a través del nomenclator o del ciclo de conferencia Las Vías de la Reivindicación en la que como su nombre indica, reivindica la vida y obra de las mujeres.

Otra de las actuaciones es el avance en la ordenanza municipal reguladora para la publicidad no sexista y el buen tratamiento de la diversidad afectivo-sexual, el plan de Cádiz ciudad cuidadora, la realización de visitas guiadas al Centro de la Mujer, la realización de prácticas por parte de alumnado de la UCA y del ciclo de integración social del IES Columela, la formación aula abierta juventud , género y LGTBI, el convenio de colaboración con Agamama para el programa de orientación sociolaboral, la formación sobre interculturalidad y movimientos migratorios con perspectiva de género y LGTBI y el programa de exposiciones itinerantes de la Fundación de la Mujer.

En el campo de la coeducación, la concejala ha destacado el programa de Canguros municipales “que dará una cobertura real y efectiva a las necesidades de conciliación de aquellas familias que lo necesitan, cubriendo los horarios respecto a los cuales existen más dificultades para encontrar servicios que permitan la conciliación familiar y laboral. Este es un avance más en el camino de facilitar las condiciones para que la conciliación primero sea de verdad y en condiciones de igualdad”.

Lorena Garrón ha considerado la formación “como algo primordial, sobre todo en las etapas de la infancia y adolescencia”. De ahí el desarrollo del programa coeduca en colegios para alumnado de educación infantil de 5 años y los concursos sobre igualdad y respecto de la diversidad afectivo-sexual para la población juvenil.

Desde el eje para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y dentro de la EDUSI, se está reformando el gimnasio del Colegio Adolfo de Castro para convertirlo en un recurso compatible para la realización de actividades deportivas durante el periodo escolar así como ludoteca para desarrollar el campamento de conciliación durante el periodo vacacional.

Por último, dentro del eje actuaciones contra la LGTBIfobia y a favor de la diversidad afectivo-sexual y de género, Garrón ha explicado que se continúa con el servicio de información, atención y asesoramiento a la diversidad afectivo sexual y de género, con las convocatorias de subvenciones para seguir apoyando a las asociaciones. Dentro de este eje ha anunciado la creación de la red de escuelas arcoiris, que trabajará a favor de la diversidad sexual y estará formada por las comunidades educativas. “La LGTBIfobia sigue siendo el principal insulto y la burla en los centros educativos y la única manera de prevenir es sensibilizando y educando en la diversidad y el respeto”. Además, se está elaborando una guía de servicios y recursos para las personas LGTBIQ+ en Cádiz y se realizarán formaciones de diversidad afectivo sexual y de género para profesionales.

Desde la Fundación se convocaría la II edición del concurso de cartel de la semana del orgullo LGTBIQ+ en Cádiz, se realizará el homenaje Para no perder la memoria y se va a organizar un encuentro de convivencia lúdico y festivo para familias diversas en coordinación con las asociaciones LGTBIQ+ y centros educativos de la ciudad, con talleres para el intercambio de experiencia, buenas prácticas y herramientas frente al acoso escolar.