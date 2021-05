Francisco Téllez: "Gracias a los nuevos tratamientos, se ha reducido drásticamente la mortalidad por hepatitis C”

Hasta hace poco, la hepatitis C era una enfermedad crónica con una elevada tasa de complicaciones y mortalidad, pero la aparición en el año 2015 de nuevos tratamientos antivirales de acción directa "cambió absolutamente el pronóstico de la enfermedad", afirma el médico gaditano Francisco Téllez Pérez, especialista en Medicina Interna de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Puerto Real y miembro de la junta directiva del Grupo Nacional de Estudio de las Hepatitis Víricas (GEHEP) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

Para Francisco Téllez, la aplicación de estos nuevos medicamentos "ha sido un enorme logro porque antes la gente moría de hepatitis C y gracias a ellos, ha disminuido considerablemente la mortalidad, los trasplantes y los ingresos por descompensaciones hepáticas. Ha habido una mejora espectacular en el pronóstico y en la calidad de vida de los enfermos. Antes era una enfermedad crónica con complicaciones y ahora con un tratamiento corto, cómodo y sin efectos secundarios, se alcanza la curación en casi el 100% de los casos".

Cabe señalar que la hepatitis es una enfermedad sistémica (que puede afectar a todo el organismo) provocada por distintos virus y que afecta fundamentalmente al hígado. Según el virus que la transmita, existe la hepatitis A, la B, la C, la hepatitis delta (que se asocia con la B) y la E, que ha sido descrita recientemente, según Téllez. La hepatitis B y C provocan a largo plazo cirrosis hepática y hepatocarcinoma (cáncer de hígado).

Este médico explica que la hepatitis A se transmite por la ingesta de alimentos y de agua, también a través de relaciones sexuales de riesgo. No tiene tratamiento y se cura espontáneamente: "Se recomienda únicamente reposo y que vaya pasando sola". Indica que existen brotes asociados a relaciones sexuales entre hombres. Así, se recomienda a las personas que tienen estas prácticas tomar medidas preventivas como uso de preservativo o vacunarse contra la hepatitis A.

La E también se transmite por alimentos y se cura espontáneamente, aunque existen algunas excepciones en personas inmunodeprimidas, en las que puede cronificarse la enfermedad.

La hepatitis B se contagia a través de la sangre y es relativamente poco frecuente en nuestro país. A día de hoy no tiene cura pero puede mantenerse controlada con medicación y hay vacuna para ella, que está incluida en el calendario vacunal de los menores en Andalucía. Francisco Téllez hace una apreciación esperanzadora, y es que "actualmente, existen investigaciones de varios fármacos que podrían curar la hepatitis B".

Así, destaca que la más importante en nuestro medio es la hepatitis C, que se transmite a través de la sangre y "era una causa importante de mortalidad hasta que aparecieron los nuevos tratamientos en 2015". Apunta que ese mismo año se creó el Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, para favorecer el acceso de todos los pacientes a los nuevos tratamientos. Según Francisco Téllez, desde entonces se han tratado cerca de 150.000 enfermos en toda España.

Teniendo en cuenta que este 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis B y C, este médico gaditano hace referencia a la meta que se ha marcado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la eliminación de la enfermedad provocada por estos virus en 2030. España está en disposición de eliminar la hepatitis C incluso antes de esa fecha, en torno a 2023–2024, ya que "es uno de los países europeos que más tratamientos ha prescrito gracias al Plan creado".

Francisco Téllez destaca, por ejemplo, que en los centros penitenciarios de El Puerto de Santa María, que atienden desde el Hospital de Puerto Real, "se ha eliminado la hepatitis C gracias a los nuevos tratamientos".

Hay que señalar que esta enfermedad suele cursar sin síntomas, por lo que cuando da la cara, es porque ya existe una complicación. De ahí la importancia de detectarla precozmente, ya que "se puede tratar y curar, y eso además contribuye a que disminuya la transmisión", argumenta este facultativo.

El diagnóstico se realiza a través de un análisis de sangre. Actualmente, hay una estrategia para detectar esta enfermedad en personas que no saben que la padecen. Consiste en un cribado en colectivos especialmente vulnerables, como consumidores de drogas, personas sin hogar e inmigrantes. Al respecto, Francisco Téllez menciona un estudio de seroprevalencia de hepatitis C de los años 2017–2018 "en el que se observó que el 30% de personas que tienen hepatitis C no saben que la padecen".

En los últimos años, se ha llevado a cabo una mejora en el diagnóstico de esta patología, ya que se realiza en un solo acto. Este médico detalla que "en la provincia de Cádiz, se estableció en el año 2017 el diagnóstico en un solo paso por parte de los laboratorios de Microbiología de los centros hospitalarios". Esto hace que el diagnóstico sea más rápido y haya menos costes.

Francisco Téllez quiere llamar la atención de las personas que hayan vivido situaciones de riesgo de contagio del virus de la hepatitis C (y también B) para que vayan a su médico de Atención Primaria a hacerse una analítica para detectar esta enfermedad, "porque se cura".