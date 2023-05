Expertas alertan del auge de las ITS, las infecciones de transmisión sexual

Estuvieron al borde de la extinción en España hasta el 2000, pero se han multiplicado por cuatro los casos entre los últimos cinco y diez años. Sífilis, gonorrea y clamidia, entre otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), vuelven a representar un serio problema de salud, sobre todo después de se haya bajado la guardia desde que aparecieron los antirretrovirales para tratar el VIH/sida y los medicamentos para su prevención. Así lo advirtieron María Jesús Alonso Llamazares, presidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción (SAC) y doctora especializada en ITS, y Cassia Naranjo Ratia, vicesecretaria de la SAC y presidenta del comité organizador de un congreso sobre contracepción celebrado recientemente en Cádiz.

“Hasta el año 2000 estaban bajando y bajando los casos, pero en los últimos años hay infecciones de transmisión sexual, algunas en los últimos diez y otras en los últimos cinco, que se han multiplicado por cuatro, como la sífilis, la gonorrea y la clamidia”, afirmó la doctora Alonso Llamazares en declaraciones a este periódico.

“El VIH no ha aumentado, pero los diagnósticos siguen siendo tardíos. Quienes ya lo tienen consiguen una carga indetectable gracias a las medicaciones y son personas que no van a tener complicaciones vinculadas al proceso sida; sólo van a ser portadores del virus. El problema son los que todavía no saben que tienen VIH, que no se tratan y tienen complicaciones. Esto no es de recibo en un país en el que desde hace treinta años tenemos medicación antirretroviral financiada y totalmente gratuita, no como en otros países, donde es muy caro e inasumible. No es de recibo que todavía haya personas que desarrollen un proceso de sida. Esto es un fracaso en todos los aspectos”, explica la doctora.

“Tenemos también desde el año 2019 un tratamiento preventivo del VIH que se hace en determinados hospitales de cada provincia andaluza. No tenemos la vacuna, pero damos una medicación para evitar coger el VIH ¿Qué ha ocurrido? Que hay una falsa seguridad de invulnerabilidad. Algunas personas VIH, como tienen carga indetectable, mantienen prácticas de riesgo continuamente; el VIH no lo contagian, pero tanto ellos contagian, como se contagian de otras ITS. Y quienes toman la Profilaxis de preexposición (PrEP), una pastilla diaria parecida a las que toman quienes tienen VIH para evitar contagiarse, se relajan”, argumenta María Jesús Alonso. La doctora aclara que esta medicación que se administra en el ámbito hospitalario “es coste-efectiva, es decir, una medida económica, mucho más barata que el tratamiento contra el VIH”.

“Todo esto está vinculado a hombres que tienen sexo con hombres, a personas con muchos contactos sexuales, con muchas parejas diferentes y con unas prácticas que son las de mayor riesgo, las más peligrosas. Por todo esto se está disparando la sífilis, la clamidia y la gonorrea”, concluye la doctora. “Esto sucede siempre en edades medias; no son adolescentes. Las tablas y las estadísticas nos dicen a qué segmentos de población debemos dirigir nuestros protocolos y mensajes. Sobre todo a jóvenes de entre 25 y 35 años. A todas las embarazadas, a todos los hombres que tienen sexo con hombres, a personas que cambian mucho de pareja o que tienen una relación abierta. Son personas, son mujeres, por ejemplo, que fueron hace seis meses a la consulta de su médico o a su ginecólogo, les ponen tratamientos para infecciones banales, pero nadie les ha hecho pruebas de ITS y lo que tienen es clamidia”.

Desde la SAC y la Sociedad Española de Contracepción (SEC), a la que pertenecen, recomiendan el doble método anticonceptivo, consistente en el uso simultáneo de un método anticonceptivo de alta eficacia y el preservativo (femenino o masculino) para la prevención de un embarazo no deseado y de infecciones de transmisión sexual (ITS). El preservativo, además de evitar embarazos no deseados, es el único método anticonceptivo que reduce significativamente el riesgo de contraer una ITS.